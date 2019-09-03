Совкомбанк купил ипотечные кредиты Татфондбанка за 1,1 млрд рублей

Совкомбанк заплатил 1,1 млрд рублей за ипотечные кредиты Татфондбанка, выставленные на торги, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.

На аукцион был выставлен один лот с правами требования к физлицам на 1,2 млрд руб. В списке оказались 1,3 тыс. заемщиков, которые проживают в Татарстане, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской, Самарской областях, в Пермском крае, в Башкортостане, в Марий Эл, в Удмуртии, Чувашии и на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Торги проводились с 21 по 27 августа.

Напомним, что проблемы у Татфондбанка начались в конце 2016 года. Тогда Центробанк ввел временную администрацию в банке. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. Еще через месяц Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.

"Ъ-Казань"