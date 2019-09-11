Ставки осваивают рынок

Несмотря на то что букмекерский рынок появился сразу после распада СССР, за его системное регулирование государство взялось только в 2006 году. Это привело сначала к падению доходов отрасли в пять раз, до 12 млрд руб., а затем к росту более чем до 1 трлн руб.

Сегодня в России работают несколько десятков легальных букмекерских компаний, их совокупный оборот в 2018 году достиг 1,15 трлн руб. увеличившись благодаря чемпионату мира на 70%. По оценкам аналитиков, до 2023 года букмекерская отрасль может составить уже 1,5 трлн руб.

Несмотря на столь крупный оборот, рынок приема ставок в России достаточно молод. До распада СССР пари были запрещены: выиграть деньги можно было только в спортлото. Первая современная букмекерская компания открылась в Москве лишь в 1991 году. До 1998 года деятельность операторов ставок не регулировалась на федеральном уровне: компаниям надо было всего лишь соблюдать закон о предпринимательстве. Регионы же устанавливали свои правила для работы букмекеров. Так, в Москве в 1993 году вступило в силу распоряжение городского правительства, которое прописывало требования к помещению, персоналу, размеру капитала и лицензионного сбора. Сами лицензии выдавали региональные власти.

Федеральные чиновники, а именно Росспорт, стали заниматься лицензированием только с 2002 года, разрешение на деятельность тогда стоило 1,3 тыс. руб. С 2002 года началось и федеральное регулирование отрасли. Хотя отдельных законов для букмекеров все еще не было, правительство издало постановление «О лицензировании деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений». При этом документ не выделял букмекеров и в принципе не обособлял конкретных участников индустрии азартных игр.

Одним из ключевых периодов развития индустрии стал 2006 год, когда был принят федеральный закон об азартных играх. Он вводил определение букмекерской деятельности и обязал тотализаторы по-новому лицензировать свою работу. Надзорным органом вместо Росспорта стала Федеральная налоговая служба (ФНС), которая и сейчас регулирует работу букмекеров.

Закон также вводил серьезные требования к размеру чистых активов букмекеров в размере 100 млн руб. Появились ограничения для помещений: пункты приема ставок должны занимать на правах собственности или аренды только объекты капитального строительства, им запретили размещаться в курортных зонах и на остановках общественного транспорта.

В 2009 году компаниям аннулировали полученные от Росспорта лицензии и вынудили заново получить разрешения в ФНС, из-за чего многие операторы ушли с рынка. Лицензии тогда получили только десять компаний, в том числе основанная в 2008 году «Лига ставок», «Фонбет» (работает с 1994 года) и Betcity (2003).

Новые правила существенно повлияли на оборот отрасли: по данным Национальной ассоциации букмекеров, в 2008 году рынок оценивался в $1,7–1,9 млрд, а в 2010-м — лишь в $400 млн. Но букмекерам еще повезло: деятельность казино и игровых автоматов, после того как президент России Владимир Путин сравнил их с «алкоголизацией населения», была вовсе запрещена на территории страны, за исключением четырех специальных резерваций: в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. Так что сокращение рынка ставок практически в пять раз стало ценой, которую букмекеры заплатили за возможность работать во всех городах России.

Еще одним знаковым для букмекеров годом стал 2014-й — именно тогда заметно начал сокращаться теневой сектор, поскольку компаниям разрешили принимать ставки в интернете. Конечно, ранее у букмекеров тоже были собственные сайты, но, как правило, регистрировали их через офшорные компании и в зоне .com, писали «Ведомости». Несмотря на то что Роскомнадзор боролся с сайтами в иностранной юрисдикции с 2012 года, блокировать их эффективно не получалось: у площадок мгновенно появлялись копии, или зеркала. По данным «Ведомостей», у одного только «Фонбета» ведомство нашло 3 тыс. зеркал.

С 2014 года же законодатели позволили организовывать онлайн-ставки, если у компании есть российская лицензия и подключение к Центру учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Сейчас к одному из двух ЦУПИС, НКО «Мобильная карта», подключены девять компаний, а к ЦУПИС Qiwi-банка — еще семь. Обе компании удерживают со ставок около 2–3% комиссии. Интересно, что первая легальная ставка в интернете была сделана только в феврале 2016 года, ее приняла «Лига ставок». Еще одним нововведением 2014 года стало членство в саморегулируемой организации. Сейчас их две, и букмекерам необходимо внести в компенсационный фонд любой из них не менее 30 млн руб.

В 2017 году в России впервые появилась международная букмекерская компания — bwin, которую по франшизе запустила структура A&NN Александра Мамута. Компания работает только в интернете, пунктов приема ставок у нее нет. Возглавлявший до 2019 года bwin Дмитрий Сергеев говорил “Ъ”, что холдинг Rambler & Co. намерен в ближайшие годы вложить в развитие bwin около €10 млн.

О том, что в Россию готовы прийти и другие международные букмекеры, готовые работать даже не по франшизе, а самостоятельно, участники рынка говорят давно, но пока этого не произошло. Попытки привести иностранные компании предпринимала, например, еще в 2010 году «Лига ставок»: она заключала соглашение с британской Sportingbet. В 2012 году выйти на российский рынок планировала греческая лотерейная компания Intralot. Она получила контроль над одной из старейших российских букмекерских компаний, «Фаворит», но закрепиться в стране не смогла. Международным компаниям мешают высокий порог входа, неопределенная политика государства в части регулирования ставок, волатильный рубль и санкции, сетуют российские букмекеры.

Елизавета Макарова