Суд не признал дружественный огонь

В Краснодаре, по данным “Ъ”, вступило в силу решение суда, который отказал бывшему подполковнику спецназа МВД Олегу Лысых в выплатах за ранение, полученное в бою за высоту «Телевышка» в Дагестане в сентябре 1999 года. Офицер признан потерпевшим в деле о «дружественном огне», когда в результате авиаудара федеральных сил погибли и были ранены более ста военнослужащих. Подполковник Лысых настаивает на том, что власти обязаны компенсировать вред, нанесенный преступными действиями командиров. Однако суд, вынося отказное решение, исходил из результатов расследования, проведенного сразу после боя, из которого следует, что спецназовец мог пострадать от обстрела боевиков.

Коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила законность решения Прикубанского суда Краснодара, который не признал за Олегом Лысых, бывшим офицером спецназа внутренних войск МВД, права на взыскание компенсации с Росгвардии, Минобороны и Минфина РФ.

Подполковник Лысых просил суд назначить ему ежемесячную выплату в размере 98,6 тыс. руб. за утраченную трудоспособность, а также выплатить 1 млн руб. в виде возмещения морального вреда. Как следует из решения апелляционной инстанции, опубликованного на сайте крайсуда, взаимосвязь между действиями должностных лиц и причиненным офицеру вредом в судебном заседании не была установлена, поэтому органы государственной власти, по мнению суда, не обязаны компенсировать потерю здоровья и трудоспособности подполковника Лысых.

Бывший офицер спецназа в разговоре с “Ъ” выразил категорическое несогласие и возмущение решением краевого суда.

«Меня и моего юриста даже не известили о дате слушания жалобы,— заявил господин Лысых.— Я намерен доказывать свою правоту в Верховном суде».

Подполковник Лысых, как ранее писал “Ъ”, является одним из потерпевших по делу о «дружественном огне», когда в сентябре 1999 года при штурме высоты под названием «Телевышка» в Новолакском районе Дагестана отряд спецназа попал под ракетно-бомбовый удар штурмовиков Су-25, а затем был обстрелян вертолетами Ми-24. В результате трагической ошибки погибли 33 человека, 76 человек получили ранения, в том числе и Олег Лысых. Сразу после боя командование провело административное расследование, которое пришло к выводу, что офицер пострадал от мины, выпущенной с позиций боевиков. «Заключение административного расследования было составлено заинтересованными лицами еще до того, как следствие занялось изучением обстоятельств обстрела федеральных войск собственной авиацией, целью расследования было скрыть виновные действия военного руководства при проведении спецоперации,— отметила юрист Наталья Панова, представляющая в суде интересы Олега Лысых.— Первоначальное расследование можно считать предварительным, но именно на него сослался суд, отказывая нам в выплатах. Материалы уголовного дела суд оценивать не стал». Юрист указала на то, что по иску подполковника Лысых в 2016 году уже принималось решение в его пользу и даже был выдан исполнительный лист, однако ответчики обратились в суд с кассационной жалобой, сроки подачи которой были пропущены, но суд все равно принял ее к рассмотрению и удовлетворил. По мнению юриста, государство делает все, чтобы максимально сэкономить на выплатах участникам боевых действий, в том числе за счет отказа от ранее взятых на себя обязательств.

Инцидент с «дружественным огнем» при штурме высоты «Телевышка» стал предметом уголовного расследования, фигурантами по делу были генералы Виктор Казанцев и Николай Черкашенко, а также пилоты Александр Склянкин и Александр Лобков.

Причастность к «дружественному огню» господина Казанцева не была установлена. Уголовное преследование генерал-майора Черкашенко, который вследствие ненадлежащего отношения к службе не обеспечил спецназ рабочими средствами связи и допустил ситуацию, при которой авиация открыла огонь по своим, было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи с амнистией, объявленной Госдумой к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, пилоты также были амнистированы.

Олег Лысых проходил службу во внутренних войсках до 2013 года, офицер удостоен ордена Мужества и множества других наград. В 2014 году подполковник запаса Лысых был признан инвалидом вследствие военной травмы.

Анна Перова, Краснодар