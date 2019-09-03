Главные анонсы 3 сентября

В Улан-Баторе президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Во время визита в Монголию запланированы обсуждение дальнейшего развития российско-монгольских отношений и подписание межгосударственных документов. О переговорах между Россией и Монголией

Мещанский суд Москвы назначит меру пресечения задержанному накануне вечером журналисту и муниципальному депутату района Хамовники Илье Азару. Ему вменяют ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга). Господин Азар принимал участие в несогласованном «Шествии против политических репрессий» 31 августа. Как прошла акция

Также Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Евгения Коваленко. По версии следствия, во время акции 27 июля он бросил в сотрудника полиции мусорный бак. Вину господин Коваленко не признал.

Тверской суд рассмотрит дела Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Им вменяют применение насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Господа Подкопаев и Беглец признали вину, дела будут рассмотрены в особом порядке. Также суд рассмотрит дело Константина Котова (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга). О фигурантах дела

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователей об аресте участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова. Его обвиняют в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК).

Люблинский суд Москвы продолжит рассматривать дело «Нового величия». Десять фигурантов были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО; и четверо под домашним арестом. Подробнее о деле

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Киеве Государственное бюро расследований Украины проведет допрос бывшего президента страны Петра Порошенко в рамках открытых в отношении него нескольких уголовных дел. В августе его уже допрашивали как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». О допросе