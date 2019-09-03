Объявление войны

Чтобы очистить улицы Нижнего Новгорода от объявлений, которыми заклеены столбы, стены домов, заборы и остановки, администрация города решила опробовать новые меры борьбы. После четырех месяцев изучения проблемы чиновники предложили привлекать к административной ответственности не только компании, оказывающие услуги по расклейке рекламы, но и тех, кто ее заказывает. Юристы полагают, что у инициативы мэрии нет законных оснований.



Масштабную борьбу с рекламными объявлениями, расклеенными на столбах, заборах и стенах домов, начинает администрация Нижнего Новгорода. Предпринять меры чиновники решили после многочисленных обращений горожан, которые жалуются на засилье рекламы и неопрятный внешний вид улиц. «Городские власти много лет просто игнорировали проблему расклейки бесплатных объявлений. Чтобы понять масштаб бедствия, мы выделили двух человек, перед которыми была поставлена задача пройти по одной из улиц и полностью очистить ее от объявлений. В результате этого эксперимента выяснилось, что для того, чтобы улица постоянно оставалась чистой, бригада должна чистить ее четыре раза в день. С такой скоростью расклеиваются объявления», — рассказал глава города Владимир Панов. По данным мэрии, с начала года городское управление административно-­технического и муниципального контроля составило 695 протоколов и выписало штрафов на общую сумму более 1,5 млн руб. за незаконную расклейку рекламных объявлений вне специально отведенных рекламных конструкций.

Ранее администрация города сообщала, что планирует устанавливать на тротуарах двухсторонние конструкции размером 1,6 х 1,6 м, чтобы частные объявления размещались на них. Однако эта мера будет не единственной в борьбе со стихийной заклейкой улиц города рекламой.

Владимир Панов называет главными виновниками незаконного заклеивания муниципального имущества объявлениями компании, специализирующиеся на оказании подобного рода услуг и находящие своих клиентов через интернет. За небольшую плату они готовы очень оперативно расклеивать десятки тысяч рекламных объявлений, портя городское имущество и нанося ущерб муниципальному бюджету: казна тратит деньги на очистку столбов и остановок от бумаги и не получает доход от расставленных по городу рекламных щитов. «В настоящее время у администрации города достигнуты договоренности с полицией и прокуратурой, которые ищут способы повлиять на деятельность таких компаний. Надеюсь, решение будет найдено, и рекламные фирмы либо изменят методы своей работы, либо не будут работать вообще», — рассказал глава города.

Городская административно-техническая инспекция в свою очередь намерена повлиять на заказчиков объявлений, сообщил Владимир Панов, назвав это решение «переломным». Чиновники планируют наказывать административными штрафами предпринимателей, заказавших рекламу. По задумке мэрии, сотрудники АТИ будут срывать объявления, звонить по указанному номеру и заказывать услугу. Когда предприниматель приедет на встречу, чтобы оказать услугу и получить деньги, его будут ждать сотрудник правоохранительных органов и представитель АТИ, которые составят протокол об административном правонарушении и выпишут штраф за то, что объявление с номером бизнесмена было наклеено вне отведенных законом мест. Кроме того, самого предпринимателя могут обвинить в незаконной расклейке объявлений, если он не докажет, что заказывал эту услугу в другой компании.

По мнению юристов, эксперименты нижегородской администрации противоречат действующему законодательству. «Для составления протокола гражданин должен быть вызван в установленном законом порядке — заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении. Таким образом, административно-техническая инспекция, заказывая услугу вместо направления официального письма с уведомлением о дате составления протокола, нарушает закон», — говорит юрист юридической компании «Амулекс» Екатерина Попова. По ее словам, если поставщик каких-либо услуг воспользовался для размещения рекламы специализированными компаниями, то при наличии договора с такой организацией и документов, подтверждающих оплату данных услуг, административной ответственности можно избежать. В этом случае штраф придется заплатить компании, которая занималась размещением данных рекламных объявлений.

Андрей Репин