Импортозамещению проектируют банкротство

Российская корпорация средств связи (РКСС), среди владельцев которой структуры «Ростеха», с начала 2019 года стала ответчиком по искам на общую сумму около 230 млн руб. Один из подрядчиков инициировал запуск процедуры банкротства РКСС, а ее основного акционера ЗАО «Голлард» намерена обанкротить Федеральная налоговая служба (ФНС). В компании объясняют сложности общей ситуацией на рынке.

3 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит вопрос обоснованности заявления ООО «17-й Центральный проектный институт связи» (17 ЦПИС) о банкротстве ЗАО РКСС, следует из картотеки суда. Как следует из документов суда, 17 ЦПИС договорился с РКСС выполнить часть опытно-конструкторских работ по обследованию объектов модернизации системы радиосвязи вооруженных сил РФ за 5 млн руб., головной заказчик ПАО «Интелтех» принял эту работу и полностью ее оплатил РКСС. Последняя с исполнителем не рассчитывается, сообщил “Ъ” представитель истца Александр Кузнечик.

РКСС создана в 2007 году. 74,9% компании принадлежат ЗАО «Голлард», 25,1% — входящему в «Ростех» АО «Росэлектроника», следует из «СПАРК-Интерфакс». Основная идея СП была в том, чтобы разнообразить экспортную программу «Рособоронэкспорта» решениями в области гражданских систем, связанными с безопасностью и кибербезопасностью, рассказывал в 2014 году «РИА Новости» президент РКСС Евгений Мельник. В 2010 году при участии РКСС была создана компания Alcatel-Lucent RT, СП французской Alcatel-Lucent и «Ростеха». РКСС также занимается разработкой новых систем связи, проектов в сфере интернета вещей и спутниковых систем, уточнил “Ъ” старший вице-президент РКСС Юрий Громаков.

Основной акционер РКСС — «Голлард», который и определяет политику компании, отметили в пресс-службе «Росэлектроники». «Голлард» сам выступает ответчиком по иску о банкротстве, инициированному инспекцией ФНС №26 по Москве, следует из картотеки суда. Единственным учредителем ЗАО «Голлард» по состоянию на апрель 2018 года в ЕГРЮЛ указан Евгений Мельник. Когда появилось это дело, «подозрения в несостоятельности дочерней компании только укрепились», отметил Александр Кузнечик.

С начала 2019 года РКСС стала ответчиком по искам на общую сумму 228,45 млн руб., следует из Kartoteka.ru . В частности, согласно опубликованному 29 августа решению, суд постановил взыскать с РКСС 10 млн руб. в пользу «МегаФона» за услуги фиксированной связи.

1 апреля суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о взыскании с РКСС около 8 млн руб. в пользу ООО «Поисковый портал "Спутник"» (контролируется «Ростелекомом») за «услуги по предоставлению доступа к сервису сбора и первичной обработки информации». Представители «МегаФона» и «Ростелекома» отказались от комментариев. Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС, требовавшее от РКСС около 3 млн руб. членских взносов за 2015 и 2016 годы, добилось их выплаты, сообщили “Ъ” в партнерстве.

Сложности РКСС связаны «с общей ситуацией» на рынке, пояснил “Ъ” Евгений Мельник: «Импортозамещение для нас приоритет. К сожалению, я не вижу этого по всем заказчикам»,— отметил он. По словам представителя «Росэлектроники», ее собственная программа импортозамещения из-за проблем РКСС «не пострадает, так как ключевые компетенции сосредоточены на других предприятиях холдинга».

Акционеры банкротящейся компании также могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Мария Николаева. По ее словам, в последнее время очевидна тенденция судебной практики по ужесточению подхода к привлечению к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве, а суд может признать лицо контролирующим даже по прямо не указанным в законе основаниям — все зависит от обстоятельств конкретного дела и доказательственной базы.

Владислав Новый