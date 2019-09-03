Базы данных готовят к перезагрузке

Более двух третей крупных компаний и государственных ведомств в ближайшие три года намерены менять используемые системы управления базами данных (СУБД), показал опрос TAdviser. На рынке продолжают лидировать зарубежные решения, тогда как российские занимают незначительную долю. В реальности процесс перехода может оказаться сложным и затратным, предупреждают эксперты.

Более 70% федеральных и региональных ведомств, а также компаний крупного бизнеса из различных отраслей намерены в ближайшие три года мигрировать с используемых СУБД, свидетельствует опрос аналитического центра TAdviser и компании Postgres Professional (данные есть у “Ъ”). Респондентами выступили более 100 IT-руководителей ведомств и компаний.

Наиболее популярные СУБД среди опрошенных — Oracle (81%), Microsoft SQL (64%) и PostgreSQL (51%).

Респонденты не уточняли, на какие именно продукты планируют переходить. «Кто-то планирует миграцию для импортозамещения, кто-то ради новой функциональности, у кого-то комбинированные причины. Также надо иметь в виду, что мало у кого используется одна СУБД»,— поясняет главный редактор TAdviser Александр Левашов. Среди причин, по которым госсектор и бизнес хотят мигрировать с текущих СУБД, называются выполнение требований нормативно-правовых актов и правительственных директив (80%) и обеспечение безопасности (72%).

По оценке господина Левашова, объем российского рынка СУБД может составлять 45 млрд руб. в год, его динамика близка к нулю, но доля отечественных поставщиков растет. Только Oracle в 2015–2016 годах «выкачивала» из России около $1 млрд в год, уверен директор Центра компетенций по импортозамещению в информационно-коммуникационных технологиях Илья Массух. Объем российских решений потенциально может дотянуть до $500 млн, полагает он.

Максим Акимов, вице-премьер РФ, 18 декабря 2018 года (ТАСС) Офисное ПО, при всем уважении, уже такая перелистанная страница. А вот системы управления ресурсами предприятия, логистикой, ресурсом работы оборудования, системы проектирования — это там, где мы должны работать

В январе Счетная палата заявила, что 99% федеральных органов исполнительной власти и госфондов используют СУБД не из реестра отечественного ПО. В нем 55 решений класса СУБД, но крупных игроков не так много: среди них Postgres Pro, созданная на базе свободного ПО, «Ред База данных», «Линтер», Tarantool Mail.ru Group и ClickHouse «Яндекса». Российских компаний, которые разрабатывают продукты с нуля, почти нет, констатирует гендиректор ГК «Релэкс» Игорь Бойченко, называя одной из немногих разработку группы «Линтер».

Санкции могут выступить одним из катализаторов рынка отечественного ПО, полагают его участники. По этим причинам Oracle ранее ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, сообщал “Ъ” 8 февраля 2018 года. Сейчас потенциальные заказчики с опасением смотрят на западных разработчиков, которые не могут поручиться, что выполнят контрактные обязательства, если ситуация изменится, говорит операционный директор Tarantool Игорь Ермаков. Компании, которые раньше думали, что американские санкции их не коснутся, теперь задумались о диверсификации рисков, рассматривая миграцию на другие СУБД, уверен управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов. Для большинства сценариев использования, «условно в 80% случаев», функций в российский продуктах достаточно, утверждает он.

Для компаний и ведомств миграция на новые СУБД — трудоемкий процесс. Учитывая, что российские компании недоиспользовали и зарубежные решения — например, в России практически не используются облачные СУБД,— ясно, что «по собственной воле такие переезды не происходят», рассуждает источник на рынке IT. «Разработчики используют специальные ходы, чтобы удержать пользователей на платформе, осложнив им переход к конкурентам»,— уверен Илья Массух. Кроме того, переход может быть затратен, поскольку какое-то время придется платить за две или больше лицензий сразу, хотя этот процесс можно оптимизировать, добавляет он.

Дмитрий Шестоперов