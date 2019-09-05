Время Вертинского в Царском фойе

Уникальный интерьер Царского фойе Александринского театра дает петербургским зрителям возможность прикоснуться к не менее уникальному жанру моноспектакля.

15 сентября здесь покажут премьеру спектакля народного артиста России Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро». Спектакль создан в цикле «Монологи в Царском фойе» выдающихся мастеров Александринской сцены.Своим рождением и названием этот цикл обязан другой работе Николая Мартона — «Монологи»; премьера состоялась семь лет назад, сейчас спектакль идет под названием «Лица и роли».

«Вертинский. Русский Пьеро» создан по музыкальным новеллам, «песенкам» великого русского актера, поэта и шансонье Александра Вертинского (1889–1957). Премьера приурочена к юбилею Николая Мартона. Приблизиться к тайне «Русского Пьеро», исполнить песни и стихотворения Вертинского и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня,— давняя творческая мечта корифея Александринского театра. «Вертинский. Русский Пьеро» — больше, чем ретроспектива комических ариеток и печальных песен: это и размышление о судьбе артиста, в котором сквозь иронию звучит подлинная трагедия ушедшего века. «Монологи в Царском фойе» в этом спектакле обретают эпическое звучание. Режиссер — Антон Оконешников.

Зося Пашковская