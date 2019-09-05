Диана Вишнева и новые технологии

14 и 15 сентября на Новой сцене Мариинского театра пройдет новаторское шоу «Сны Спящей красавицы». Это синтез цифрового искусства, современного танца и новейших технологий, «с помощь которых мы можем исследовать наши мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения», говорят создатели проекта.

«Спящая красавица» — европейская сказка, вдохновлявшая мастеров в разных жанрах искусства на протяжении столетий. Но одно оставалось вне интерпретаций — что же снилось заколдованной принцессе в течение ста лет очарованного сна. Современные технологии визуального искусства представляют классическую историю по-новому и позволяют воплотить постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару. «Sleeping Beauty Dreams — это прогрессивная фантазия. Старинная легенда, вдохновившая на глубокое погружение в собственный внутренний мир. Это целая Вселенная»,— говорят создатели проекта. «Сны» стали реальностью благодаря дизайнеру Тобиасу Греммлеру, работающему с Бьорк, художнику по костюмам Барту Хессу, сотрудничающему с Леди Гага, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, пионерам в электронной танцевальной музыке голландскому коллективу Noisia. Всемирно известная прима-балерина Диана Вишнева исполнит роль принцессы Авроры, в партии Принца — голландский артист балета, солист Штутгартского и Голландского национального балета, дважды обладатель звания «Лучший танцор» Марайн Радемакер.

Зося Пашковская