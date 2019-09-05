Премьеры в БДТ

БДТ имени Г. А. Товстоногова, в феврале отметивший свое столетие, открывает новый 102-й сезон.

14 сентября зрителей ждет спектакль «Волнение» режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для Алисы Фрейндлих. В Нью-Йорке, в квартире знаменитой писательницы Ульи Рихте (Алиса Фрейндлих), должно состояться важное интервью. Улья — непубличный и закрытый человек, но именно этот разговор станет особенным и удивительно откровенным. В роли журналиста Кшиштофа — Рустам Насыров, представитель поколения молодых артистов БДТ.

Уже ставшую хитом премьеру прошлого сезона — спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова по пьесе Виктора Гусева — можно увидеть 15 сентября. Играет звездный состав БДТ: Нина Усатова, Дмитрий Воробьев, Анатолий Петров, Василий Реутов, Валерий Дегтярь, Елена Попова, Александра Куликова и другие. Героизм простых людей сталинской эпохи, их любовь и отношения в семье предстают взгляду современного человека, который знает, что случилось со страной в ХХ веке.

18 сентября пройдет премьера спектакля «Палачи» режиссера Николая Пинигина по пьесе Мартина Макдонаха с Олегом Басилашвили в главной роли.

Зося Пашковская