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Алиса Фрейндлих (Улья Рихте), Дмитрий Воробьев (Стив Ракун, литературный агент Ульи) и Рустам Насыров (Кшиштоф Зелинский) в спектакле «Волнение»

Фото: Станислав Левшин

Премьеры в БДТ

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БДТ имени Г. А. Товстоногова, в феврале отметивший свое столетие, открывает новый 102-й сезон.


14 сентября зрителей ждет спектакль «Волнение» режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для Алисы Фрейндлих. В Нью-Йорке, в квартире знаменитой писательницы Ульи Рихте (Алиса Фрейндлих), должно состояться важное интервью. Улья — непубличный и закрытый человек, но именно этот разговор станет особенным и удивительно откровенным. В роли журналиста Кшиштофа — Рустам Насыров, представитель поколения молодых артистов БДТ.

Уже ставшую хитом премьеру прошлого сезона — спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова по пьесе Виктора Гусева — можно увидеть 15 сентября. Играет звездный состав БДТ: Нина Усатова, Дмитрий Воробьев, Анатолий Петров, Василий Реутов, Валерий Дегтярь, Елена Попова, Александра Куликова и другие. Героизм простых людей сталинской эпохи, их любовь и отношения в семье предстают взгляду современного человека, который знает, что случилось со страной в ХХ веке.

18 сентября пройдет премьера спектакля «Палачи» режиссера Николая Пинигина по пьесе Мартина Макдонаха с Олегом Басилашвили в главной роли.

Зося Пашковская


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