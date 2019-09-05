Страхование ждет новых направлений

Рынок страхования элитного жилья за последние годы не претерпел существенных изменений. Однако, как считают эксперты, в ближайшее время в этом секторе могут появиться новые направления развития.

Евгений Дубенский, заместитель генерального директора СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь», полагает, что в страховании элитного жилья интересна тема страхования апартаментов и жилья, которое сдается в краткосрочную и долгосрочную аренду. «Развитие этого направления видится мне наиболее перспективным как для страховых компаний, так и для владельцев такого жилья»,— говорит эксперт.

Сегодня же все основные изменения на рынке и новые тренды базируются на развитии новых цифровых технологий. Сам процесс страхования жилья упрощается, уже есть сайты и их агрегаторы, когда в три-четыре клика можно оформить страховой договор, оплатить его, получить полис в электронном виде, либо позже по почте оригинал на бумаге.

«Конечно, страхование элитного жилья требует более детального описания объекта страхования, уровня отделки помещений, встроенной техники и мебели. Многие страховые компании требуют фотографии жилья, отделки, а также оценку имущества. Очень важен вопрос размера страховой суммы, так как есть большое различие между восстановительной стоимостью жилья и его рыночной стоимостью. В страховании элитного сегмента этот вопрос еще более актуален и требует дополнительного согласования со страховщиком»,— рассуждает господин Дубенский.

Артем Искра, управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс-страхование», говорит, что рынок страхования недвижимости достаточно стабильный, серьезных изменений за последний год по новым продуктам или условиям не происходило. «У большинства страховщиков есть программы страхования элитного жилья, например, в нашей компании она предлагается для квартир и загородного жилья при условии стоимости недвижимости от 15 млн рублей. Стоимость такой программы страхования — от 50 тыс. рублей в год. Ее основные преимущества, по сравнению с базовой программой страхования,— включенные дополнительные опции, в том числе сервис по сбору документов, необходимых для урегулирования страхового случая, оплата расходов по досрочному возвращению хозяина (например, из отпуска или командировки), оплата расходов по замене замков. Включены также все риски базовой программы страхования: пожар, взрыв, стихийные бедствия, заливы, механические повреждения, противоправные действия третьих лиц, бой стекол»,— рассказал господин Искра.

Денис Кожин