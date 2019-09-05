В погоне за престижем

Почти десять лет эксперты рынка твердили, что покупатель элитной недвижимости уже не тот: доплачивать за излишества никто не хочет, вертолетные площадки, бассейны, обширные входные группы и прочие «фишки» дороги в содержании, и даже состоятельные люди рационально подходят к своим тратам, платить за то, что не является предметом первой необходимости, согласится далеко не каждый житель люксового комплекса. А потому проекты в премиум-сегменте стали более сдержанными, элементы роскоши постепенно из них уходили.

Однако оказалось, что недвижимость класса люкс все же приобретают люди состоятельные, и излишества для многих из них не являются чем-то неподъемным. И девелоперы, которые все же рискнули включить в свои проекты дорогие «фишки», у разбитого корыта не оказались: в чем-то их проекты оказались более выигрышны.

Причина успеха проектов с «излишествами» может быть связана с тем, что спрос на рынке жилой премиальной недвижимости за последние полгода вырос в полтора раза, если сравнивать с первым полугодием 2018 года. Хоть этот сегмент и в гораздо меньшей степени зависит от нововведений на рынке, связанных с эскроу-счетами, от ажиотажа не устояли даже состоятельные покупатели. При этом запуска новых проектов в этом полугодии, как говорят участники рынка, не было заметно, выводились в продажу лишь запущенные ранее стройки. А значит, в скором времени рынок может ждать если не дефицит, то сокращение предложения.

На этом фоне девелоперы ищут возможности повышения класса своих проектов, занимаясь терраформированием, ландшафтным дизайном, поиском иных решений, способных поднять престижность и классность локации и самого объекта. А потому, возможно, проекты с дорогостоящими «фишками» будут только набирать обороты.