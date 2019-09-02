На выставке в Москве представили новую «Газель NN»

Группа ГАЗ представила легкий коммерческий автомобиль «Газель NN», в который встроены интеллектуальные помощники водителю. Презентация состоялась на выставке Comtrans-2019 в Москве.

«Мы говорим о новой интеллектуальной платформе — это платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой. Платформа, которая обеспечивает безопасность для водителя»,— рассказал журналистам глава группы ГАЗ Вадим Сорокин (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что «Газель NN» адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и двигателя на электротяге.

Автомобиль разработали инженеры Горьковского автозавода к 25-летнему юбилею первой «Газели». В производство модель запустят в 2020 году, а в салоны она поступит в 2021-м.