43 тыс. руб. составила средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м жилья в первом полугодии 2019 года, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 3,8% (с 41,4 тыс. руб. в январе—июне 2018 года). В городах этот показатель несколько выше среднего — 43,3 тыс. руб., в сельской местности — 40 тыс. руб. Дороже всего строительство обходится на Камчатке: себестоимость 1 кв. м жилья там (134,8 тыс. руб.) в три раза превышает среднероссийский показатель, что объясняется тяжелыми климатическими условиями и высокими затратами на транспортировку материалов. Самая низкая стоимость строительства в Дагестане — 19,8 тыс. руб.