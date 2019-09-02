Рынок лекарств прирастает болезнями

Объем коммерческого рынка лекарств (не включает в себя госзакупки препаратов для системы здравоохранения) за семь месяцев 2019 года достиг 567,6 млрд руб., подсчитали в DSM Group. В сравнении с таким же периодом прошлого года прирост составил 1,1%. Отдельно в июле 2019 года стоимостный объем проданных лекарств составил 77,9 млрд руб. По сравнению с июнем он увеличился на 5,4%, с июлем прошлого года — на 3,6%.

В натуральном измерении емкость рынка в июле 2019 года составила 404,2 млн упаковок, на 1,4% больше, чем в июле 2018 года. За семь месяцев аптеки продали 2,9 млрд упаковок, на 2,5% меньше, чем в январе—июле 2018 года. При этом средняя стоимость упаковки в июле составила 192,7 руб., на 1,1% меньше, чем в июне, но на 2,2% больше, чем годом ранее.

По итогам июля в структуре коммерческого рынка преобладали препараты стоимостью свыше 500 руб. (их доля — 44,4%). В среднем стоимость упаковки в этой категории достигла 943,9 руб. Доля лекарств стоимостью 150–500 руб. составила 40,1% при средней цене в этой категории 283 руб. за упаковку. Доля лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. была равна 11,1%, средневзвешенная цена в этой категории снизилась на 2% (до 90,5 руб.). Доля самых дешевых лекарств (до 50 руб.) составила 4,4%, их стоимость в среднем была равна 21,3 руб.

В целом за год структура рынка по распределению лекарств по группам практически не изменилась. Доля российских препаратов на рынке по итогам месяца составила 60,5% (в упаковках), однако в стоимостном выражении она достигла только 28,6%. Доля дженериков в этот период была равна 62,7% в стоимостном и 84,5% в натуральном выражении.

По итогам июля 2019 года максимальная доля (19,1%) в стоимостном объеме коммерческого рынка лекарственных средств принадлежит препаратам для лечения заболеваний желудка, сердечно-сосудистой (16,3%) и нервной (11,5%) систем. Более половины продаж всех дженериков за январь—июль 2019 года пришлось именно на эти три группы препаратов. За год наибольший темп прироста показали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (+7,9%), а также гормональные препараты (+6,7%).

Анастасия Мануйлова