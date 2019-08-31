Главные новости к утру 31 августа

США внесли в санкционные списки задержанный в Гибралтаре иранский танкер Adrian Darya. Под санкции попало судно и его капитан Акхилеш Кумар. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что танкер направляется в сирийский порт Тартус вопреки заверениям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Подробнее.

МИД России выразил озабоченность из-за эскалации напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Грузия занимается провокационными действиями вместо попыток урегулировать вопрос. Подробнее.

Горсуд подмосковного Волоколамска приговорил экс-лидера общественного объединения ветеранов войны в Афганистане Андрея Чепурного к условному сроку в два года за растрату госсредств, выделенных на реабилитацию военных инвалидов. Он также заявлен свидетелем по делу в отношении своего бывшего заместителя Валея Сайфуллина, обвиняемого в хищении.

Во Владимирской области семь из двенадцати медсестер Александровской районной больницы, написавших заявления об увольнении, согласились продолжить работу. Сотрудницы неврологического отделения решили уволиться после сообщения администрации о сокращении стимулирующей части зарплаты на 50%. Вечером 30 августа больницу посетил директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев, который уговорил медсестер отозвать заявления.

Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти. Максимальная скорость ветра усилилась до 210 км/ч. Ожидается, что Дориан достигнет берегов полуострова Флорида к концу понедельника. Власти Багамских островов объявили об эвакуации.

На МКС не смогли включить робота Федора с первого раза. Космонавт Алексей Овчинин предложил стукнуть молотком кнопку запуска. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) посоветовали заменить аккумуляторные батареи. После этого господин Овчинин сообщил, что включил Федора.