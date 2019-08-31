Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти

Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

«Максимальная скорость ветра усилилась до 210 км/ч, что делает Дориан ураганом четвертой категории. Давление также упало до 712 мм рт. ст. Падение давления может стать началом фазы быстрой интенсификации»,— говорится в сообщении. Ожидается, что Дориан достигнет берегов полуострова Флорида к концу понедельника. Власти Багамских островов уже объявили об эвакуации.

Если прогнозы метеорологов оправдаются, Дориан может стать самым сильным ураганом, обрушившимся на Флориду с 1992 года, когда сюда пришел ураган Эндрю.

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