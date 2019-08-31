Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС

Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС). Трансляцию запуска вело американское космическое агентство (NASA). «Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта»,— сказал космонавта (цитата по «РИА Новости»).

Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) посоветовали заменить аккумуляторные батареи. После этого господин Овчинин сообщил, что включил Федора. «Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то»,— рассказал космонавт.

Напомним, робота Федора создали в 2015 году. Предполагается, что в будущем он заменит человека в спасательных операциях или в открытом космосе. В августе 2019 года «Федора» на корабле «Союз МС-14» запустили на околоземную орбиту, где он со второй попытки пристыковался к МКС.