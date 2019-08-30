МИД РФ: Грузия целенаправленно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией

МИД России выразил озабоченность из-за эскалации напряженности на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис, говорится в заявлении ведомства. По мнению российского МИДа, Грузия занимается провокационными действиями вместо попыток урегулировать вопрос.

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе»,— говорится в сообщении МИДа. При этом, Тбилиси отказывается от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы, считает российское внешнеполитическое ведомство.

Напомним, Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики. Это привело к очередному обострению отношений между Тбилиси и Цхинвалом. Южноосетинские власти заявляют, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения. Южная Осетия потребовала от Грузии до утра 30 августа убрать блокпост полиции на границе в районе села Цнелис, но ее требования выполнены не были. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уточнил, что по его информации новая встреча по деэскалации ситуации состоится в понедельник, 2 сентября, во второй половине дня.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».