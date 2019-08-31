Путеец опаснее экстремиста

Как стало известно “Ъ”, суд прекратил по истечении срока давности уголовное преследование дорожного мастера, который едва не пустил под откос скоростной поезд «Сапсан» в 2017 году. В том же году «Сапсан» атаковали террористы, получившие по приговору военного суда от 15 до 21 года заключения. Причем сумма ущерба, нанесенного одним железнодорожником, оказалась выше, чем от действий целой группировки экстремистов.

Уголовное дело в отношении дорожного мастера линейного участка Тахира Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), рассмотрел Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Тахир Курбонов, согласно ведомственной инструкции, должен был своевременно выявлять и устранять причины, вызывающие неисправности пути и земляного полотна, которые угрожают безопасности движения. 27 апреля 2017 года с 9:00 до 18:00 в Санкт-Петербурге Тахир Курбонов осуществлял промер путевым шаблоном пути необщего пользования депо Северо-Западной дирекции организации скоростного сообщения «Металлостроя», примыкающего к станции Славянка, выявив факт отступления в содержании рельсовой колеи по уровню. Однако, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде схода с рельсов выполняющих маневровые работы подвижных составов, мастер, «проявив преступное легкомыслие», не принял мер к «поиску потайных пустот», в том числе с очисткой балласта за торцом шпал, тем самым допустив дальнейшую эксплуатацию обслуживаемого им участка пути в состоянии, создающем угрозу безопасности движения. В результате 10 мая в 11:43 произошел сход с рельсов двух тележек десятого хвостового вагона «Сапсана», маневрировавшего на данном участке. Сход привел к повреждению конструкций электропоезда на сумму 62 674 491 руб., а также элементов железнодорожного полотна седьмого деповского пути, оцениваемых еще в 22 тыс. руб.

Представ перед судом, Тахир Курбонов заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Вменяемое мастеру преступление оказалось небольшой тяжести, а с момента его совершения прошло больше двух лет. Против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям подсудимый не возражал. Адвокат и представитель АО РЖД, признанного потерпевшей стороной, ходатайство поддержали. При этом представитель РЖД отметила, что причиненный преступлением ущерб полностью возмещен страховой компанией, а гражданского иска по делу АО к обвиняемому не заявляло. В результате суд прекратил дело в отношении железнодорожника, распорядившись вернуть АО РЖД вещественные доказательства, в том числе металлический рельс, три деревянные и четыре бетонные шпалы, а также закладные, клеммные болты и две металлические тяги стрелочного перевода.

Следует отметить, что 13 июля того же 2017 года другой «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, атаковали уже террористы. Злоумышленники, по данным следственного управления ФСБ, установили на путях железнодорожный башмак, рассчитывая, что наезд на него приведет к сходу поезда и гибели находящихся в нем людей. «Сапсан» остался на пути, хотя и получил значительные повреждения. Нанесенный ему ущерб РЖД оценила в 55 млн руб. Возмещен он был опять же страховой компанией, а устроившие диверсию Фахраджон Нозимов, Джумахон Баймонов, Абдулгафур Раупов, Мухамеди Бобоюров, Сухраджон Нозимов, Амраджон Раупов и Фарход Наджбудинов, пытавшиеся таким способом добиться вывода российских войск из Сирии, по приговору Московского окружного военного суда получили от 15 до 21 года заключения.

Николай Сергеев