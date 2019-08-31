Сегодня исполняется 70 лет основателю группы «Черкизово» Игорю Бабаеву

Его поздравляет глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

— Уважаемый Игорь Алексеевич, очень рад поздравить Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия! Желаю Вам оставаться таким же энергичным, деятельным человеком, а созданной Вами компании — дальнейшего развития и успехов! Группа «Черкизово» и Тамбовская область сотрудничают много лет. Гордимся тем, что именно на территории нашего региона реализован современный и масштабный проект по производству индейки «Пава-пава». Мы поддерживаем планы по дальнейшему расширению производства и готовы оказывать всяческую поддержку. «Тамбовская индейка» — не только знаковый проект и масштабные инвестиции в экономику региона, но и новые рабочие места. А для всех российских потребителей это гарантия присутствия на столе вкусного и полезного мяса. Желаем Вам дальнейшего процветания, счастья, добра и благополучия!

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

1 сентября исполняется 69 лет президенту ПАО ЛУКОЙЛ Вагиту Алекперову

Его поздравляет председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник:

— Дорогой Вагит Юсуфович! Сердечно поздравляю Вас лично и от имени Союза нефтегазопромышленников с 69-летием со дня рождения. Наша нефтяная промышленность всегда развивалась благодаря выдающимся личностям. Вы, несомненно, относитесь к таковым. Под Вашим руководством ПАО ЛУКОЙЛ стало одной из лучших нефтяных компаний России, обрело высокий авторитет в мировом бизнес-сообществе, активно поддерживает отечественную культуру, образование и спорт, ведет масштабную благотворительную деятельность. Искренне желаю Вам многих лет успешных трудов на благо Отечества. Крепкого здоровья и счастья Вам, вашим родным и близким!

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