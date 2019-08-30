Не все то золото Sunlight пошутил о закрытии последнего магазина в Перми

Ювелирная сеть Sunlight разослала сообщения о закрытии последнего пермского магазина. При этом владельцы «Колизей Cinema» уверяют, что арендатор не освободит площадку. Эксперты называют действия сети маркетинговым ходом. Однако этой рекламой уже заинтересовалась ФАС. Если факт недостоверной рекламы будет доказан, то ее автору грозит штраф.



Ювелирный магазин Sunlight в Перми уведомил покупателей о закрытии последнего магазина сети в регионе — в ТЦ «Колизей Cinema». Ранее сеть располагала несколькими отделами, в том числе в торговых центрах «Столица» и «Семья». Уведомление о закрытии последнего магазина появилось на сайте сети, а также пришла рассылка покупателям.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сеть Sunlight принадлежит ООО «Оникс-Холдинг». До 2008 года компания являлась дистрибьютором российских ювелирных заводов, далее основала собственный бренд с производством в Китае. Финансовые показатели демонстрируют падение прибыли с 2014 года. Тогда выручка составила 6 млрд руб. и прибыль в 89 млн руб. В 2016 году выручка составила 1,7 млрд руб. и прибыль 44,7 млн руб. В 2017-м выручка снизилась до 684,7 млн руб., а прибыль — до 8,2 млн руб. По оценкам РБК, в 2015 году сеть включала 280 магазинов в 80 городах, треть из них — по франшизе. В 2018-м сеть сообщала о 400 магазинах в 156 городах РФ.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева (управляет пермскими ТЦ «Колизей») пояснила “Ъ-Прикамье”, что Sunlight не уведомлял о закрытии магазина. «Я бы назвала это маркетинговой акцией»,— пояснил госпожа Медведева.

Сеть Sunlight в последний год вела обширную рекламную кампанию: клиенты получали звонки, во время которых об акциях рассказывали известные певцы и актеры. При этом в группе Sunlight в социальной сети «ВКонтакте» покупатели сомневаются в закрытии магазинов и тоже называют уведомления рекламным ходом, уточняя, что некоторые магазины продолжили свою деятельность. Другие пользователи уверяют, что сеть полностью ушла из нескольких городов. При этом администраторы сообщества уточняют: «Магазины закрываются периодически. Часть магазинов закрывается на ремонт, часть переезжает. Какие-то салоны закрываются насовсем. Это постоянный процесс». В комментариях к другим записям администраторы все же сообщили: «Да, некоторые магазины закрываются. Теперь самое время перейти к онлайн-шопингу. Сайт и приложение продолжают свою работу».

В сети Sunlight не представили комментарий о планах по работе в Перми. Однако в социальной сети на вопрос “Ъ-Прикамье” пояснили, что «в настоящее время идет реорганизация сети. Возможно, будут открыты салоны по новым адресам. Точной даты закрытия нет. Акция по ликвидации товара продлится до 31 августа 2019 года».

Тем не менее за распространение недостоверной рекламы сети может грозить наказание.

По данным вологодского издания V1.ru, местное управление ФАС уже обратилось в головное подразделение с информацией о том, что более чем в двух регионах России может транслироваться недостоверная реклама. В ФАС России “Ъ-Прикамье” подтвердили, что рассматривают это обращение. В пермском УФАС подобных жалоб не зарегистрировано.

Однако в ведомстве отметили, что если факт недостоверной рекламы будет доказан, то ее автору грозит штраф. Его размер зависит от оборотов компании.



Эксперты считают, что Sunlight пытается привлечь покупателей. По мнению директора «Управления недвижимости „ЭКС“» Елены Ждановой, объявление является маркетинговым ходом. По данным управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, сеть сокращает присутствие не во всех городах:

«Не исключено, что информация о закрытии магазина в Перми имеет такую же цель — создать ажиотаж».

По мнению господина Жарского, высокие затраты на рекламу говорят о стабильном положении компании на рынке.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев напоминает, что доходы населения снижаются. «Покупательская способность падает. На этом фоне покупка ювелирных изделий, пусть даже не самых дорогих, для подавляющего большинства отходит на второй план. Так что нет ничего удивительного, что ювелиры по всей стране в той или иной степени испытывают трудности, что вынуждает их оптимизировать расходы, зачастую за счет сокращения торговых точек. Держать несколько точек с инфраструктурой, персоналом, охраной ювелирам становится невыгодно»,— заключил эксперт.

Юлия Сырова