Сегодня исполняется 49 лет председателю правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов:

— Уважаемый Дмитрий Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваш опыт, признанные способности организатора, высокие деловые и моральные качества позволяют Вам уверенно руководить крупнейшей нефтехимической компанией России. Знаю Вас как профессионала высочайшего класса, целеустремленного и талантливого человека, ориентированного на результат и никогда не останавливающегося на достигнутом. Желаю Вам высоких целей и возможностей для их достижения, новых проектов и надежных деловых партнеров! Крепкого Вам здоровья и личного счастья!

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