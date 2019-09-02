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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Сегодня исполняется 49 лет председателю правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов:

— Уважаемый Дмитрий Владимирович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваш опыт, признанные способности организатора, высокие деловые и моральные качества позволяют Вам уверенно руководить крупнейшей нефтехимической компанией России. Знаю Вас как профессионала высочайшего класса, целеустремленного и талантливого человека, ориентированного на результат и никогда не останавливающегося на достигнутом. Желаю Вам высоких целей и возможностей для их достижения, новых проектов и надежных деловых партнеров! Крепкого Вам здоровья и личного счастья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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