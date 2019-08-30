Рэпер Face остался без афиш, но пока с концертом Почему с московских улиц исчезли плакаты с анонсами

В Москве убрали афиши концерта рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа. Плакаты были оформлены в предвыборном стиле — сам музыкант в классическом костюме, а рядом — галочка с подписью «Приходи или проиграешь». Концерт запланирован на 2 ноября, плакаты развесили 15 августа, но примерно спустя неделю их демонтировали на Арбате, Варварке, Кремлевской набережной и других улицах.

Сам рэпер Face спел несколько песен на согласованной акции на проспекте Сахарова. Перед выступлением он рассказал публике, что всегда был далек от политики. Теперь же Face заявил, что считает демонтаж своих плакатов цензурой и «очередным беспределом властей», ведь афиши не нарушают никаких законов.

В свою очередь, креативный директор музыканта Богдан Дремин отметил, что макеты афиш были согласованы с юристами, а также с рекламными операторами — компаниями Russ Outdoor и Gallery. В первой сообщили «Би-би-си», что им начали поступать претензии к изображению на постере. Что касается Gallery, то появилась информация, что туда якобы стали звонить «сверху». Но, как заявила "Ъ FM" гендиректор агентства Мария Комарова, ни о каких звонках речи не идет: «Есть какие-то отсылки, что якобы в Gallery говорили, ссылались на какие-то звонки откуда-то сверху.

Но никто в Gallery таких комментариев никому не давал, ни на какие звонки мы не ссылались и это не комментировали.





Вообще мы эту тему не комментируем».

Между тем, исчезновение афиш рэпера Face подтверждает общий тренд на ужесточение цензуры, считает музыкальный критик Артур Гаспарян: «Очень грустно и печально, что люди с активной гражданской позицией, которым не безразличны судьбы их собственной страны, сейчас не в фаворе и не в почете у власти. Создается ощущение, что она пребывает в каком-то собственном измерении, которое не имеет никакого отношения к реальной жизни. По-моему, единственный язык, который власть выбрала в своем общении с обществом, — это язык репрессий, давления, запретов, цензуры, набрасывания намордника. Мы помним, что происходило с Хаски, IC3PEAK, Элджеем. Даже бедного, совершенно безобидного Егора Крида мы помним».

Член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко, в свою очередь, уверена, что демонтаж плакатов Face связан исключительно с маркетингом, а не с политикой: «Что значит "цензура"? Если мы откроем словарь и посмотрим на определение этого слова, то это некие рамки, в которые пытаются поставить творческих людей, еще чего-то. На самом деле, если коммерческая структура пыталась что-то организовать, а потом из-за того, что человек попал не в струю, сделал какой-то не тот шаг, от его концертов отказались, то государство к этому не имеет никакого отношения. Вот государственной цензуры тут явно нет никакой».

Рэпер Face не только лишился своих афиш в Москве, но и не выступил в Иркутске и Улан-Удэ. Его концерты в конце августа там были отменены, по словам одного из организаторов, по просьбе властей. Никаких официальных документов в связи с этим музыкант не получал.

Александра Козлова