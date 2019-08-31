Звезды тянутся к звездам

В Венеции показали четыре конкурсных фильма: два американских, один из Саудовской Аравии и один французский, Романа Полански. Впечатлениями делится Андрей Плахов.

«К звездам» — блокбастер с Брэдом Питтом в роли астронавта, который отправляется на окраину Солнечной системы в поисках своего пропавшего много лет назад отца, а заодно исполнить миссию по спасению человечества. Фильм с бюджетом почти $90 млн снят инди-режиссером Джеймсом Грэем, чьи международные крестины произошли в Венеции четверть века назад, когда здесь наградили его дебютную картину из иммигрантской жизни «Маленькая Одесса». С тех пор Грэй снял около десятка фильмов, иногда без должных оснований причисляемых к достижениям авторского кино. Но новый опыт доказывает, что работы этого режиссера совершенно естественно вписываются в мейнстрим с суперзвездами и спецэффектами. При этом Грэй деформирует его претензиями на философствование в духе Кубрика, Тарковского и вообще фантастики 1960–1970-х годов, что фанатов Брэда Питта, скорее всего, оттолкнет, зато вокруг Грэя создаст новую иллюзорную ауру.

Другой перехваленный американский автор Ноа Баумбах тоже приблизился к мейнстриму, и тоже это пошло ему впрок. «Брачная история» — его лучшая режиссерская работа, а Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер бойко разыгрывают «сцены из супружеской жизни». Но, в отличие от знаменитого фильма Бергмана, психология молодой актрисы Николь и театрального режиссера Чарли довольно примитивна, а главный интерес представляют живые детали американского быта в диапазоне между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. И особенно — чудовищная практика адвокатуры, как будто специально созданной, чтобы еще больше стравить разводящихся, но не вполне остывших друг к другу супругов. Выразительный гротескный образ циничной машины по выкачиванию денег создала в картине актриса Лора Дерн, играющая адвокатессу Нору. Баумбах считается мастером жанра мамблкор, но в данном случае бормотание превращается в четко артикулируемую болтовню по типу добротного семейного сериала.

«Идеальный кандидат» — работа Хаифы аль-Мансур, первой женщины-режиссера из Саудовской Аравии. Живущая в США, она сумела снять картину на родине, представив сценарий, к которому не смогли придраться саудовские цензоры. И рассказала историю молодой женщины-врача, которая сначала почти случайно, а потом осознанно выдвигается депутатом местного муниципалитета. Неизбежно вступив в борьбу с патриархальным сексистским окружением, она в определенный момент сбрасывает никаб, то есть открывает свое лицо в прямом и переносном смысле. Выборы она, конечно, проигрывает, зато получает знак признания от старика-пациента, который вначале не разрешал ей до себя дотрагиваться и требовал врача-мужчину, но в конечном итоге именно она сумела спасти ему жизнь. Социальное гендерно прогрессивное кино больше всего напоминает нашего «Члена правительства» с Верой Марецкой и другие подобные образцы классического соцреализма.

В возбужденной атмосфере прошла премьера фильма Романа Полански «Офицер и шпион» — реконструкция дела Дрейфуса. Мало того что сам Полански не смог выехать в Италию из-за опасности экстрадиции в США, голливудские киножурналы и организации типа «Женщины и Голливуд» развязали травлю режиссера. А на Венецианский фестиваль посыпались обвинения в том, что он оскорбляет общественную нравственность; его даже назвали «F-You Festival», «фестивалем среднего пальца». Так что в определенном смысле сюжет фильма, в центре которого образ полковника, а потом генерала Мари-Жоржа Пикара, разоблачившего антисемитское дело как фальшивку, перекликается с некоторыми «делами» сегодняшнего дня. Полански в свои 86 лет снял живую, актуальную и энергичную историческую картину, где даже пафос оказывается уместен, а игра Жана Дюжардена (Пикар) и Луи Гарреля (Дрейфус) отмечена знаком качества французской школы.