СКР начал проверку по факту утечки персональных данных сотрудников РЖД

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в связи с утечкой персональных данных и фото сотрудников ОАО «Российские железные дороги». После ее завершения будет принято процессуальное решение.

«Следствием установлено, что в период до 28 августа в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО РЖД неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников, позволяющим установить их личность, занимаемую должность, контактные данные и иные личные документы»,— говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР.

Начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион рассказал ТАСС, что публикация персональных данных сотрудников компании произошла не в результате «проникновения в систему извне». Он отметил, что «общественность не получила чувствительных данных сотрудников в результате утечки», а «технический вопрос уже решен», и компания проводит проверку совместно с федеральными службами.

Как сообщалось ранее, в свободном доступе оказались персональные данные 703 тыс. человек, в том числе их полные имена и фамилии, адреса, номера СНИЛС, телефоны и даже фотографии.

На прошлой неделе произошла утечка данных бонусной программы MasterCard: в сеть утекла информация о клиентах в Германии и Бельгии. Российских владельцев карт утечка не затронула. В июне стало известно об утечке данных примерно 900 тыс. россиян, имеющих счета в ОТП-банке, Альфа-банке и ХКФ-банке.

О том, как данные клиентов банков оказались в свободном доступе, читайте в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».