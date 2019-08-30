СМИ: Saudi Aramco не будет проводить IPO в Лондоне и Гонконге из-за «Брексита» и протестов

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванных чиновников, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco изменила план своего международного первичного размещения акций (IPO). Если ранее было известно, что компания намерена разместиться на биржах Лондона и Гонконга, то теперь она больше склоняется к размещению на бирже Токио.

Сообщается, что планы могли быть пересмотрены из-за растущей нестабильности — в Лондоне из-за «Брексита», а в Гонконге — из-за продолжающихся протестов. О планах проведения IPO Saudi Aramco, которая оценивается, по разным данным, в $1,2–2 трлн, стало известно в 2016 году. Первичное размещение саудовской компании может стать крупнейшим в мире за всю историю — по неофициальным данным, за 5% своих акций Saudi Aramco планирует выручить около $100 млрд. На данный момент крупнейшим IPO в истории является размещение китайской Alibaba в 2014 году, выручившей за свои акции $25 млрд.

IPO Saudi Aramco запланировано в два этапа — сначала акции будут размещены для саудовских инвесторов на местной бирже, возможно, уже в нынешнем году. Затем в 2020 или 2021 году пройдет международное размещение.

Евгений Хвостик