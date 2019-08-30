Глава Уфимского автотранспортного колледжа предложил снести его под застройку

Директор Уфимского автотранспортного колледжа (принадлежит Башкирии) Антон Карташов предлагает снести учебные здания, а освободившиеся участки площадью около 4 га передать под строительство жилья, следует из сообщения администрации Уфы. Предложение обсуждалось на инвестиционном часе у сити-менеджера Ульфата Мустафина.

Учебное заведение, по мнению господина Карташова, может быть перенесено за пределы города, в «ближний пригород». По данным "Ъ-Уфа", обсуждается вариант переноса колледжа на пересечение трассы М5 и дороги Уфа-Нагаево или в район Затонского автодрома. Действующие здания колледжа, по словам директора, построены в 1930-1960-е годы, инженерные коммуникации изношены. Глава колледжа предлагает передать участки под застройку, возложив на застройщика обязательства по строительству новых корпусов в пригороде.

В мэрии сообщают, что окончательного решения по предложению директора колледжа еще нет. «Принято решение доработать вопрос выделения участка земли для строительства новых корпусов колледжа в ближнем пригороде Уфы»,— отмечают в администрации.

Напомним, что по одной из конфигураций строительства транспортного коридора «Восточный выезд» его часть должна была пройти или по, или над территорией автотранспортного колледжа. Проект стоимостью около 35 млрд руб. планировалось реализовать на условиях концессии, однако после смены власти в Башкирии в октябре 2018 года идея была отложена на неопределенный срок.

Автотранспортный колледж образован в Уфе в 1930 году как автодорожный техникум. Готовит специалистов для автотранспортных и дорожно-строительных организаций. В колледже обучаются более 1400 студентов.

Влада Шипилова