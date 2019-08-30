Главные новости к утру 30 августа

Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана. В Варшаве господин Трамп планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо президента США в Польшу поедет вице-президент Майкл Пенс.

«Спартак» выбыл из Лиги Европы, проиграв «Браге» в ответном матче раунда play-off. Россию на еврокубке будут представлять ЦСКА и «Краснодар».

Как выяснил “Ъ”, Минэкономики подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных граждан. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита.

Как стало известно “Ъ”, музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года. Задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music.

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев прошли в третий круг US Open. Россиянки Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Екатерина Александрова выбыли из турнира.

Как узнал “Ъ”, в Швейцарии арестовали счета экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в мошенничестве и других экономических преступлениях. Прокуратура Цюриха ведет расследование с декабря 2018 года, дело возбудили по заявлению БМ-банка.

О предстоящих 30 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.