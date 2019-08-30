Российские теннисистки выбыли из US Open

Трое российских теннисисток — Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Екатерина Александрова — не сумели пройти в третий круг Открытого чемпионата США US Open и закончили выступление на турнире.

Анастасия Павлюченкова в матче второго круга уступила голландке Кики Бертенс. Встреча продлилась 1 час 35 минут и закончилась со счетом 5:7, 4:6.

Анна Калинская проиграла американке Кристи Ан. Их игра завершилась со счетом 2:6, 3:6.

Екатерина Александрова уступила китаянке Чжан Шуай. Встреча закончилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

О предыдущих матчах россиянок на US Open читайте в публикации “Ъ”.