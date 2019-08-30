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Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Жиль Симона в матче второго круга турнира серии Большого шлема US Open. В середине игры француз отказался продолжать из-за травмы шеи. Первый сет россиянин выиграл со счетом 6:2.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между французом Антуаном Хоном и австралийцем Ником Кирьосом.

Ранее в третий круг US Open также прошел россиянин Даниил Медведев.

Турнир продлится до 8 сентября. Его призовой фонд составляет $57,2 млн.

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