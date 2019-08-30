Главные анонсы 30 августа

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СКР о заочном аресте бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева. Его обвиняют в попытке хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество). О деле

В Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы UEFA.

Из российских клубов в Лиге Европы будут играть московский ЦСКА и «Краснодар». «Спартак» завершил выступление в еврокубках после проигрыша «Браге».

В Зальцбурге (Австрия) пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Будет представлен доклад о выполнении Союзом биатлонистов России (СБР) условий восстановления его прав в IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года после допинговых скандалов. В сентябре 2018 года конгресс IBU отказался восстановить права СБР. Подробнее