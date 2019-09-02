Работа не волк

В начале XXI века ряд стран и компаний начали отказываться от 40-часовой рабочей недели (она подразумевает 8-часовой рабочий день). Теперь из-за этого многим трудящимся приходится брать сверхурочные.

Подготовил Артем Косенок

В Нидерландах закон, принятый в 2000 году, дает сотрудникам право по договоренности с компанией работать неполный рабочий день. Поэтому в стране широко распространена частичная занятость: этой возможностью пользуется почти каждый второй голландец. Особенно высоки показатели среди женщин (около 75 процентов). В связи с этим согласно исследованию, проведенному в 2018 году Организацией экономического сотрудничества и развития, в среднем в Нидерландах самая короткая рабочая неделя в мире — 29 часов (у женщин — 25 часов, у мужчин — 34 часа).

В Ирландии также практикуется неполная занятость: в среднем здесь работают по 35 часов в неделю. Связано это, среди прочего, с неразвитым местным рынком труда и жизненными приоритетами самих ирландцев. При этом некоторые из них в поисках более продолжительной или высокооплачиваемой работы работают и даже переезжают на постоянное место жительства в Великобританию, так как между странами заключено особое соглашение (Общая зона путешествий), позволяющее делать это свободно и даже разрешающее ирландцам голосовать на территории Соединенного Королевства. По данным Центрального статистического управления Ирландии, с апреля 2018го за год в Великобританию эмигрировали 11,6 тысячи ирландцев.

Во Франции в 2000м рабочая неделя была законодательно сокращена с 39 до 35 часов. Целью реформы было снижение безработицы и поощрение к созданию новых рабочих мест. Закон, однако, до сих пор вызывает споры: правительство не раз пыталось его отменить, а профсоюзы, наоборот, призывают сокращать рабочую неделю и дальше. При этом по факту в стране работают больше 35 часов, так как за сверхурочную работу французским сотрудникам положены дополнительные выплаты или выходные дни. По данным правительства, в 2010 году перерабатывал каждый второй рабочий.

В Германии средняя рабочая неделя составляет 35 часов. Также есть возможность частичной занятости. В феврале 2018го немецкие профсоюзы добились сокращения рабочей недели до 28 часов на срок до двух лет от более чем 700 компаний, работающих на юго-западе ФРГ (в частности, Daimler и Bosch). По их мнению, это даст возможность трудящимся больше времени проводить с семьей, а в случае необходимости брать сверхурочные, за которые им будут доплачивать.

В Испании стандартная рабочая неделя — 40 часов. Однако в обеденное время предусмотрена сиеста, которая длится 2–3 часа. В связи с этим испанцы уходят с работы много позже других европейцев — в районе восьми вечера. В Испании неоднократно предлагали ввести рабочий график по аналогии с другими странами — с девяти утра до шести вечера или установить 35часовую рабочую неделю. Уменьшить количество рабочих часов пытаются также в Италии, пока безрезультатно.

В Швеции решения о сокращении рабочей недели — это компетенция не только национальных властей, они проводятся и в частном порядке. Скажем, в феврале 2015го в шведском Гётеборге в порядке эксперимента ввели шестичасовой рабочий день в доме престарелых. Однако наем новых медсестер так ударил по бюджету города, что от идеи пришлось отказаться.

В Новой Зеландии свой опыт. Фирма Perpetual Guardian экспериментом с сокращением в 2018м рабочей недели с 40 до 32 часов (при сохранении зарплаты сотрудникам) осталась довольна и хочет сделать новый график труда постоянным.

В Японии в прошлом году на четырехдневную рабочую неделю перешло около 7 процентов национальных компаний.