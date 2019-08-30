Совпадение: теперь и в вашем городе

В сентябре Русфонд и бюллетень доноров костного мозга Кровь5 (кровь5.рф) берутся за беспрецедентное дело: в течение года предстоит организовать и провести в России экспедицию «Совпадение». При поддержке Фонда президентских грантов из Москвы отправится специальный агитационный автобус, который побывает в пяти федеральных округах — Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Проехав по сотне российских городов и сел, этот автобус рассчитывает оставить после себя не только следы на дороге. Экспедиция берется доставить вглубь страны новое сообщение: пришло время заняться донорством костного мозга.

Медицинская манипуляция по пересадке гемопоэтических стволовых клеток сегодня эффективна и способна спасать жизни больных раком крови. Но чтобы это произошло, нужны добровольцы, готовые безвозмездно поделиться собственным костным мозгом, отвечающим за процесс кроветворения в организме человека. Таких людей должно быть сотни тысяч и даже миллионы. Ведь шанс найти для больного подходящего ему генетического близнеца невелик, это фактически и есть чудо спасения. Вероятность совпадения — один к десяти тысячам.

Просветительская миссия «Совпадения» состоит в том, чтобы рассказать тысячам людей несколько простейших вещей: что такое костный мозг, почему он не в позвоночнике, почему для донорства не надо тыкать в него иглой, не опасно ли делиться стволовыми клетками, как сдать обычный анализ крови, чтобы вступить в регистр потенциальных доноров. Ради этого в составе экспедиции будут опытные консультанты, журналисты, реальные доноры костного мозга, которые уже прошли через соответствующие процедуры и которым посчастливилось спасти чью-то жизнь.

В городах, через которые пройдет маршрут экспедиции, состоятся лекции, встречи с врачами, будут показаны фильмы о донорстве костного мозга. Кроме того, организаторы планируют привлечь к участию в акциях местных активистов, краеведов, блогеров, волонтеров, художников, фотографов, музыкантов, спортсменов и т. п. Форма их участия может быть любой: от выставок и перформансов до мастер-классов и экскурсий. Во время всех этих событий участники «Совпадения» ответят на вопросы о донорстве и предложат ознакомиться с информационными материалами, посвященными проблеме. Предполагается, что это поможет людям принять решение, способное не только изменить их собственную жизнь, но и спасти жизнь своего генетического близнеца и в конечном итоге улучшить ситуацию со здравоохранением в России.

Специально для “Ъ” организаторы «Совпадения» поделились своими мыслями о предстоящей экспедиции.

Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова:

— Экспедиция «Совпадение» — первая в России большая программа по привлечению людей в Национальный регистр доноров костного мозга. Это возможность посетить города, в которых нет специальных медицинских лабораторий, провести там наши акции по сбору образцов крови добровольцев для ее последующего типирования. И конечно, для нас это уникальный шанс свести знакомство с местными представителями власти, бизнесменами, социально активными жителями регионов, которые смогут стать нашими друзьями, волонтерами, амбассадорами. Это необходимо, чтобы сообща делать большое, важное дело. В 2020 году мы рассчитываем привлечь в регистр 35–40 тыс. добровольцев. Экспедиция «Совпадение» — один из главных в этом смысле инструментов.

Андрей Пожидаев, руководитель экспедиции «Совпадение»:

— О донорстве крови знают все: в течение долгих лет на эту тему ведется просветительская работа. А вот о донорстве костного мозга большинству людей ничего не известно. Более того, само словосочетание «костный мозг» вызывает страх. Наша задача — развеять этот страх, рассказать жителям России о донорстве, вселить в них уверенность, что это безопасно, а главное, важно. От экспедиции я жду, как это ни странно, совпадения, которое произойдет между нами и жителями нашей страны. Совпадения, которое объединит людей и поможет сообща решить одну большую проблему.

Алексей Яблоков, шеф-редактор проекта Кровь5:

— Экспедиция «Совпадение» — это уникальная донорская акция, которой нет аналогов в России. Взяв за основу древний формат агитпоездов, мы хотим наполнить его принципиально новым содержанием. То есть колесить по стране и рассказывать людям не о советской власти, да и не о власти вообще, а о базовых вещах, которые определяют человеческий облик, формируют любое цивилизованное общество. Взаимопомощь. Милосердие. Сострадание. Ответственность. Для многих это забытые понятия, но их никто не отменял.

Сергей Мостовщиков, руководитель проекта Кровь5:

— Для меня экспедиция «Совпадение» — это возможность донести до сограждан два сообщения. Первое: есть способ в течение нескольких минут полностью изменить свою собственную жизнь. Сдать несколько миллилитров крови и стать другим человеком, получить в свое распоряжение сверхспособность — оказаться носителем тайны жизни совершенно незнакомого человека. Второе сообщение: весь наш рациональный мир существует только благодаря иррациональным поступкам. Ведь донорство костного мозга не имеет для донора никакого практического смысла. Он не получит ни денег, ни славы, в течение двух лет даже не узнает, кого именно он спас. Но в этой иррациональной идее причастности к тайне жизни заключена, собственно, вся красота мироздания.

К концу 2020 года организаторы экспедиции «Совпадение» планируют не только значительно пополнить добровольцами Национальный регистр доноров костного мозга, но и сформировать в регионах устойчивое сообщество неравнодушных людей, друзей регистра, которые, в свою очередь, будут транслировать идею донорства своим друзьям и близким.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Снежана Каратаева, корреспондент проекта Кровь5