Из свежей почты

Вероника Фесюн, 4 года, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 160 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 39 тыс. руб.

Роды у меня были тяжелыми, малышку буквально выдавливали, она перенесла кровоизлияние в мозг. Две недели Веронику выхаживали в реанимации. Дочка отставала в развитии, и я с первых месяцев организовала ее лечение: массаж, лекарства, гимнастика. И есть результаты: уменьшилась спастика в мышцах, расслабились ручки, разжались кулачки, Вероника начала держать голову, стала проявлять эмоции. Но без поддержки не сидит, не стоит, не ползает. Руки не действуют. Веронику берет на лечение Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), а сумма счета для меня неподъемная. С мужем я в разводе, у меня еще дочь-подросток. Ирина Голубенко, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Веронике требуется восстановительное лечение. Нужно снизить тонус мышц, развить координацию движений, моторику и речь».

Арсен Истамгулов, 8 лет, мальформация кровеносных сосудов лица, требуется курсовое лечение. 190 тыс. руб.

Цена лечения 300 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 35 тыс. руб.

Арсен родился с огромным пятном на правой стороне лица — от виска до губы. Со временем пятно стало заметнее, и я решила показать сына специалистам. В два года ему поставили диагноз «мальформация кровеносных сосудов». Это означает, что образовался такой сосудистый клубок и он может разрастаться. По совету знакомых мы обратились в московский Центр челюстно-лицевой хирургии. Арсена тщательно обследовали и рекомендовали курсовую фототерапию. Но это дорогое лечение, мы не можем его оплатить, и госквотой оно не покрывается. У нас трое детей, Арсен — старший. Помогите! Юлия Истамгулова, Челябинская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется курсовое лечение — селективная импульсная фототерапия. Предстоит не менее десяти сеансов. Детям данное лечение проводят под наркозом».

Рита Меркер, 3 года, врожденная деформация правой стопы, рецидив, требуется лечение. 136 688 руб.

Цена лечения 167 688 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 31 тыс. руб.

Рита родилась с искривленной правой ножкой. Когда ей было три недели, мы начали лечение: дочку гипсовали, потом сделали операцию и снова наложили гипс, но стопу так и не выпрямили. И тут нам на помощь пришел Русфонд. Спасибо всем, кто откликнулся! Рита прошла лечение в ярославской клинике «Константа», и два с половиной года мы жили спокойно. Дочь научилась ходить, пошла в детский сад. Но неожиданно случился рецидив: правая стопа опять начала подворачиваться, Рите стало трудно ее сгибать. Нас снова готовы принять в клинике «Константа», но оплатить лечение мы не в силах. Помогите! Марина Меркер, Калининградская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «У девочки произошел рецидив врожденной деформации стопы. Ей требуется курс этапных гипсований и операция на стопе».

Максим Бруев, 13 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 308 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 34 тыс. руб.

Максим родился раньше срока, несколько недель его выхаживали в перинатальном центре, тогда врачи и обнаружили у него порок сердца — дефект межжелудочковой перегородки. Поначалу надеялись, что со временем дефект закроется сам, но этого не произошло. Недавно нам удалось попасть на консультацию к специалистам из Томского НИИ кардиологии. Они сказали, что Максиму нужна операция и откладывать ее нельзя. Врачи готовы прооперировать сына щадяще, без вскрытия грудной клетки. Я одна воспитываю Максима и оплатить операцию не в силах. Елена Бруева, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Максиму требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. После щадящей операции мальчик быстро восстановится».

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