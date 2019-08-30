1,4 миллиарда долларов составил объем новых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в капитал (акции, доли, паи) российских компаний и банков в первом квартале 2019 года, свидетельствуют данные ЦБ. За год показатель увеличился на 24%, но его доля во всех прямых инвестициях за этот период снизилась до 14% с 15%. В объеме новых ПИИ, поступивших за первый квартал 2019 года, лишь $94 млн пришлось на банки, остальное получили компании. Год назад банки получили заметно больше — $233 млн. Изменилась и страновая структура таких вложений. В первом квартале 2019 года основные новые ПИИ пришли из Нидерландов (31%), с Багам (16%) и Бермуд (13%), год назад — из США (21%), с Багам (21%) и Бермуд (18%).