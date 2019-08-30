Кандидата сняли под саундтрек

С предвыборной гонки в Госсовет Татарстана сняли одного из немногих независимых кандидатов — участника движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Тимура Дмитриева. Вчера Верховный суд республики удовлетворил иск его конкурента, сотрудницы муниципального учреждения Евгении Сабирулловой. Она, в частности, обвинила господина Дмитриева в незаконном использовании музыки итальянского композитора Эннио Морриконе в ролике в Instagram. Тимур Дмитриев считает, что его лишили регистрации в интересах выдвиженца «Справедливой России» и депутата думы Казани Альмира Михеева. «Единая Россия» на этой территории своего кандидата выставлять не стала. Активист готовит апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.



Вчера Верховный суд Татарстана отменил решение территориального избиркома Кировского района Казани о регистрации кандидатом в депутаты Госсовета по Прибрежному одномандатному округу самовыдвиженца Тимура Дмитриева, противника МСЗ. Иск был подан его оппонентом, также самовыдвиженцем Евгенией Сабирулловой (работает в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики Казани «Подросток»).

В своем иске госпожа Сабируллова указала сразу несколько оснований для отмены регистрации Тимура Дмитриева. Претензии в основном касались агитационных материалов кандидата. Например, истица указывала, что в выходных данных визиток, которые раздавал господин Дмитриев, было написано «РТ» вместо «Республика Татарстан». Кроме того, в агитационных материалах, по ее словам, были перепутаны даты. Также заявительница посчитала нарушением, что Тимур Дмитриев размещал агитационные посты в сети «Вконтакте», которая, по ее словам, запрещает политическую рекламу. Представитель ответчика Ирина Акимова настаивала, что это не может быть основанием для снятия с выборов.

Евгения Сабируллова обвинила господина Дмитриева в подкупе избирателей. Ее представитель Эдуард Бакулин сообщил суду, что 22 августа кандидат выложил в соцсетях пост, в котором рассказал об оказании избирателям «безвозмездных услуг»: Тимур Дмитриев вызвал сантехника, который устранил протечку воды в многоквартирном доме. В суде слесарь Форман Ахмедов заявил, что приехал на место аварии по заявке жителей.

Одним из основных аргументов Евгении Сабирулловой за снятие своего оппонента стало использование им музыки в одном из видеороликов в Instagram. В иске утверждалось, что аудиотрек в нарушение законодательства об интеллектуальной собственности был позаимствован у итальянского композитора Эннио Морриконе: «Эта песня является официальным саундтреком к фильму „Джанго освобожденный“ ». По словам господина Дмитриева, ролик изготавливала жительница республики Ляйсан Зангирова по договору безвозмездного оказания услуг. В документе говорилось, что «исполнитель гарантирует, что предоставляемые по настоящему договору материалы изготовлены им лично».

Однако в суде на стороне госпожи Сабирулловой в качестве свидетеля выступила член Союза композиторов Татарстана Лилия Тагирова. Она, как специалист в области музыки, заверила суд, что использованная в ролике музыка «на 100%» совпадает с произведением Эннио Морриконе «вплоть до инструментов и музыкальных партий» и представила соответствующую справку. «У меня тоже музыкальный слух»,— попыталась убедить суд Ирина Акимова. Она заявила, что на слух нельзя сопоставлять музыкальные произведения. Судья Каминский указал, что подобное «мнение гражданина, специалиста» допустимо как доказательство в судебном заседании.

Эдуард Каминский вынес вчера только резолютивную часть решения: отменить регистрацию господина Дмитриева. На этом также настаивала прокуратура.

Отметим, что Прибрежный округ — один из девяти, где «Единая Россия» своего кандидата выставлять не стала. Изначально предполагалось, что от партии власти здесь будет баллотироваться глава Верхнеуслонского района Татарстана Марат Зиатдинов. Он выиграл праймериз единороссов, но документы в избирком так и не сдал. Эксперты “Ъ” указывали, что, скорее всего, власти оставили округ для выдвиженца «Справедливой России», владельца медицинского бизнеса (ООО ИВЦ «Анатомика») Альмира Михеева. Сейчас он является депутатом думы Казани (на 16 августа бюджет его кампании достигал почти 1 млн руб.). Также в выборах в округе участвуют Михаил Ильин от КПРФ и Георгий Никандров от ЛДПР.

В состав округа входит Верхнеуслонский муниципальный район Татарстана и часть Кировского района Казани. Здесь, в частности, находится застраиваемый по программе социальной ипотеки микрорайон «Салават купере», который примыкает к Осиновскому сельскому поселению Зеленодольского района республики, где «РТ-инвест» планирует построить МСЗ к 2022 году.

Тимур Дмитриев сообщил “Ъ”, что обжалует решение татарстанского суда в Верховном суде РФ. «Сабируллова — номинальный кандидат, ее выдвинули власти, чтобы она подыграла моему основному оппоненту»,— полагает господин Дмитриев. Активист считает, что «власти его боятся» и поэтому его сняли с выборов.

Кирилл Антонов