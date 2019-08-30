Школьников исключили из пионеров

За неделю до начала учебного года родителям учащихся образовательного учреждения «Воробьевы горы» сообщили, что из помещений во Дворце пионеров их детей переводят в другие здания образовательного комплекса. Изменения затронули 12 классов, около 250 детей. В администрации учебного заведения объяснили перевод необходимостью «проведения проектных работ по сохранению и приспособлению под современное использование выявленных объектов культурного наследия». Родители пожаловались президенту РФ, в правительство Москвы, Минпросвещения, Следственный комитет России и Генпрокуратуру и создали петицию с требованием «прекратить нападки на детей и дать им спокойно учиться» на прежнем месте.

23 августа 2019 года в родительских чатах ГБПОУ «Воробьевы горы», часть помещений которого располагаются в Московском дворце пионеров на улице Косыгина, появилось сообщение администрации школы о том, что «старейшему учебному заведению Москвы предстоит масштабная реставрация»: «С целью разработки научно-проектной документации в сентябре 2019 года начнется инструментальное обследование здания с проведением механического тестирования конструкций и инженерных сетей… Будут проводиться шурфление и штробление». «С 1 сентября 2019 года занятия отделений начального, основного и среднего образования в корпусах по адресу ул. Косыгина, 17 (Дворец пионеров.— “Ъ”) проводиться не будут»,— заявили в администрации, добавив, что 12 классов (четыре младших и восемь старших) переводятся в здания учебного комплекса «Воробьевы горы» на улицах Фотиевой и Донская.

«Просим отнестись с пониманием к тому, что уникальное учебное заведение, шедевр советского модернизма… впервые с 1962 года отправится на заслуженную реставрацию»,— призвали там.

«Мы два года готовились к поступлению сюда, хотели учиться во Дворце пионеров,— рассказала “Ъ” мама одного из учеников лицея.— У нас собственное расписание: занятия начинаются в 9:00, далее дети идут на кружки и дополнительные занятия во Дворце пионеров, под это подстроено и расписание родителей». 27 августа администрация школы встретилась с родителями, которые потребовали обосновать необходимость переезда и объяснить, почему информация не появилась заранее на сайте учебного заведения. Они указали, что во дворце продолжат работу кружки, которые посещают около 8 тыс. человек. Администрация, по свидетельствам родителей, не ответила на вопросы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Еремина сообщила, что во Дворец пионеров ожидается переезд учащихся колледжа при ГБПОУ «Воробьевы горы» с Люблинской улицы.

Родители направили обращения в администрацию школы, правительство Москвы, Министерство просвещения РФ, а также президенту РФ и детскому омбудсмену, выразив «категорическое несогласие с переселением». Они попросили «администрацию не ссылаться на ремонтные работы, поскольку третий, четвертый и пятый корпуса были отремонтированы и сданы в прошлом году» и напомнили, что реставрация обсуждалась зимой: «Уходя на летние каникулы, родительская общественность и педагоги уточняли, надо ли готовиться к возможному переезду, и получили отрицательный ответ. В протоколе собрания от 6 февраля 2019 года говорится, что классы на улице Косыгина могут быть временно размещены в других зданиях, но не ранее сентября 2020 года». «Получается, нас обманули и подвели»,— отмечают родители.

Согласно информации с портала госзакупок, победитель конкурса на «выполнение работ по разработке проектной документации» определен 23 августа 2019 года. Техзадание разработано в июне 2019 года, срок исполнения — 390 календарных дней, то есть работы по реставрации начнутся осенью 2020 года.

Родители школьников также обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру, попросив проверить законность переезда и необходимость работ в «только что отремонтированных корпусах».

Они просили проверить законность проведения на территории дворца «мероприятия с распитием и рекламой алкогольной продукции» (Bosco Fresh Fest проходил 29 июня 2019 года). На сайте Change.org создана петиция с требованием «сохранить лицей в стенах Дворца пионеров», ее подписали около 1,5 тыс. человек.

В департаменте образования Москвы на запрос “Ъ” не ответили, однако в четверг администрация школы начала рассылать ответы родителям. В них говорится, что переезд «обусловлен проведением работ по разработке проектной документации по сохранению и приспособлению под современное использование выявленных объектов культурного наследия и обеспечения безопасности детей во время их проведения». При этом кружки и секции продолжат работу: «В случае необходимости они могут быть перенесены в другие помещения… Все обучающиеся начальной школы, как и в прошлые годы, будут иметь возможность переходить в сопровождении классного руководителя на территорию дворца, где по желанию будут заниматься в центрах допобразования». Тем не менее родители сообщили “Ъ”, что их оповестили о закрытии секции тенниса.

Валерия Мишина