Правительство Эстонии ответит за отца и сына

Эстонским парламентариям пришлось досрочно завершить летние каникулы, чтобы собраться на внеочередную сессию парламента, намеченную на пятницу. Им предстоит рассмотреть предложение оппозиционной Партии реформ о вынесении вотума недоверия действующему премьеру и лидеру Центристской партии Юри Ратасу. Причиной стало недовольство оппозиции действиями министров, представляющих младшего партнера по правительственной коалиции — ультраправую Консервативную народную партию. В стране сложилась предкризисная ситуация, которая, по мнению наблюдателей, в итоге может привести к развалу правящей коалиции.

«В Эстонии нет действующего правительства, и в ответе за это премьер-министр»,— заявила председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас. Именно ее партия неделю назад предложила провести голосование по вотуму недоверия.

Главным раздражителем для оппозиции, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, да и для многих в стране стали неконтролируемые действия министров от Консервативной народной партии (EKRE). Чашу терпения общественности переполнил последний скандал вокруг глав МВД и Минфина — соответственно Марта Хельме и его сына Мартина.

Все началось с того, что глава департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер в середине августа объявил: из-за недостатка финансирования со стороны правительства ему придется провести в своем ведомстве серьезные сокращения, которые отрицательно скажутся на работе соответствующих служб. В ответ министр финансов Мартин Хельме, который в тот момент по причине отпуска отца совмещал обязанности глав двух министерств, попытался уволить главу полиции. Однако на защиту господина Вахера встали оппозиция и президент страны, которые потребовали отставки отца и сына Хельме. Премьер Юри Ратас, опасающийся развала коалиции, на это не пошел и сам столкнулся с перспективой вотума недоверия.

Март и Мартин Хельме известны своими резкими высказываниями не только о «неблагонадежных» русских и России, но также об иммигрантах и Евросоюзе, который они сравнивают с СССР. Хельме-отец весной заявлял о необходимости пересмотра границы с РФ, так как соседняя страна, по его словам, занимает 5% исконной территории Эстонии. Хельме-сын в течение многих лет возглавлял эстонское Патриотическое национальное движение — то самое, которое выступало против нахождения в центре Таллина Бронзового солдата. Борьба эстонских праворадикалов с «символами советской оккупации», пик которой пришелся на 2007 год, тогда закончилась переносом памятника, массовыми беспорядками в центре Таллина и серьезным кризисом в отношениях с Россией.

«Политическая жизнь Эстонии переживает сейчас самый интересный этап за последние 15–20 лет»,— считает один из собеседников “Ъ” в эстонских политических кругах, пожелавший остаться неназванным. По его мнению, столь неустойчивого и раздираемого противоречиями правящего кабинета не было в стране с момента обретения ею независимости в августе 1991 года. И заседание парламента в пятницу хоть, возможно, и не свалит правительство, но может стать «генеральной репетицией» демонтажа правящей коалиции.

Сейчас расклад сил в парламенте не в пользу тех, кто хочет отправить правительство в отставку. У оппозиционных сил — Партии реформ и социал-демократов — 44 депутатских мандата из 101. На голосовании их, вероятно, поддержит независимый депутат Раймонд Кальюлайд (родной брат президента), но для прохождения резолюции требуется не 45 голосов, а 51. Правящая же коалиция (в нее входят Центристская партия, EKRE и партия «Отечество») располагает 56 мандатами.

Как пояснил “Ъ” политолог Тартуского университета Рейн Тоомла, инициирование законопроекта о вотуме недоверия именно главе правительства было изначально не лучшей идеей: это «цементирует кабинет министров», тогда как вотум недоверия в отношении отца и сына Хельме мог бы сработать на раскол коалиции и оказаться более эффективным.

«Вотум не пройдет, поскольку в коалиции все намертво держатся за места, прекрасно понимая, что любая иная комбинация политической смерти подобна»,— заявил “Ъ” Владимир Вельман, один из самых авторитетных деятелей Центристской партии, который был депутатом рекордных шести созывов парламента.

В то же время собеседники “Ъ” отмечают, что и говорить об устойчивости правящей коалиции даже после провала вотума о недоверии не стоит. «Устойчивость зависит от двух факторов: терпения членов "Отечества", которые испытывают давление со стороны консерваторов, и терпения в среде центристов, где зреет недовольство Юри Ратасом, который несостоятелен ни в роли лидера партии, ни в роли премьера»,— считает Владимир Вельман.

«Ни одна из прежних правящих коалиций Эстонии не подвергалась подобной обструкции со стороны оппозиции, а также сочувствующих ей ведущих СМИ,— отмечает эстонский публицист и общественный деятель Родион Денисов.— Объяснение простое: главная оппозиционная партия — Партия реформ — находилась у власти около 20 лет и до сих пор сохраняет множество рычагов влияния. Если ситуацию удастся раскачать, то реформисты вернутся к власти».

Евгений Верлин, Таллин—Москва; Галина Дудина