Лососю растят мальков

Крупный производитель лосося «Русская аквакультура», основным владельцем которой выступает Максим Воробьев, может выйти на полную самообеспеченность посадочным материалом. Для этого компании потребуется вложить около 3,5 млрд руб. в расширение мощности завода по выпуску смолта (малька лосося) в Норвегии и строительство предприятия в Мурманске. Реализация планов позволит «Русской аквакультуре» продавать по 35–40 тыс. тонн рыбы в год на 12–14 млрд руб.

До конца 2019 года «Русская аквакультура» примет решение об инвестировании около 2,5 млрд руб. в создание завода в Мурманске мощностью 5 млн штук смолта в год, сообщил “Ъ” гендиректор компании Илья Соснов. Строительство может начаться в конце 2020 года и продлится два года, точные сроки зависят от подключения к инфраструктуре. Поставщиком оборудования предварительно выбрана норвежская AKVA Group. Пока договор с компанией не заключен, его детали топ-менеджер не раскрыл. «Русская аквакультура» также хочет вложить 900 млн руб. в развитие своего норвежского завода Villa Smolt AS, купленного в 2017 году. Модернизация должна завершиться до конца 2019 года и позволит увеличить производство с 1,5 млн до 4,5–5 млн штук смолта в год. По словам господина Соснова, собственное производство в 10–12 млн штук в год полностью покроет потребности «Русской аквакультуры» в посадочном материале. В AKVA Group не смогли предоставить оперативный комментарий.

«Русская аквакультура» выращивает лосося и морскую форель в Баренцевом море, также разводит форель и красную икру в озерах Карелии. Основной владелец компании с долей 48% — Максим Воробьев, еще 24,99% у УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал». На конец 2018 года в свободном обращении было 25,22% акций.

Сегодня «Русская аквакультура» закупает посадочный материал у ряда норвежских независимых производителей примерно на 700 млн руб. в год. С ростом производства ежегодные затраты могут вырасти до 1,5–2 млрд руб., говорят в компании. По итогам 2019 года «Русская аквакультура» рассчитывает занять 17–20% российского рынка аквакультурной красной рыбы, выпустив 18–20 тыс. тонн продукции. К 2025 уровень производства должен достичь 30–35 тыс. тонн рыбы, сообщил гендиректор компании Илья Соснов. Рентабельность смолтовых заводов — на уровне 15–20%, подсчитали в «Русской аквакультуре». Там отмечают, что своей посадочный материал прежде всего дает возможность дальше увеличивать объемы производства товарной рыбы.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, о развитии аквакультуры, сентябрь 2018 года, ТАСС Очень аккуратно нужно подходить к реализации масштабных проектов с точки зрения науки

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк подсчитал, что из 10–12 млн штук смолта можно вырастить примерно 35–40 тыс. тонн товарной рыбы, которая в текущих ценах стоит примерно 12–14 млрд руб. Собственная сырьевая база также снизит зависимость от волатильности на внешних рынках, что сделает более предсказуемой прибыль и повысить привлекательность компании для инвесторов, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Кроме того, добавляет Илья Березнюк, свои заводы позволят «Русской аквакультуре» экономить на логистике и лучше контролировать качество смолта. Но, предупреждает он, компании все равно придется продолжать закупать у сторонних компаний оплодотворенную икру: свое производство этого вида сырья обойдется слишком дорого и по этому пути в мире идут единицы.

В четверг «Русская аквакультура» сообщила об увеличении объема реализации рыбы в январе—июне 2019 года в 12,5 раза, до 9,63 тыс. тонн год к году. Выручка компании выросла в 15,9 раза до 4,85 млрд руб., чистая прибыль — в 6,6 раза, до 1 млрд руб. Динамику в «Русской аквакультуре» связывают с переходом на ежегодное зарыбление, контролем полного цикла выращивания рыбы, организацией поставок корма и развитием собственной системы продаж. Но отчетность «Русской аквакультуры» за первое полугодие не обрадовала инвесторов. К вечеру четверга акции компании на Московской бирже подешевели на 3,2%, до 272 руб. за бумагу, капитализация снизилась до 23,9 млрд руб. Инвесторы лучше реагируют на новости о выплате дивидендов, которые сулят прямую выгоду, а финансовые результаты, даже очень хорошие, их не впечатляют, указывает Марат Ибрагимов.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев