Андрей Борисов стал генеральным директором Пермской оперы

Исполнительный директор Пермского театра Оперы и балета Андрей Борисов назначен генеральным директором театра. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил господин Борисов. Таким образом, завершился переход театра на директорскую модель управления, согласно которой господин Борисов становится единоличным руководителем театра. Ранее театром, кроме исполнительного директора управлял художественный руководитель Теодор Курентзис, покинувший свой пост летом этого года на фоне конфликта с руководством региона.

На пресс-конференции, посвященной новому театральному сезону, Андрей Борисов заявил, что все решения, касающиеся творчества, будут приниматься коллегиально художественным советом театра. В его состав войдут главный дирижер Артем Абашев, директор оперной труппы Медея Ясониди, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, а также главный хормейстер Евгений Воробьев. «Одна из наших задач – в сжатые сроки подготовить стратегию развития театра», – поделился господин Борисов.