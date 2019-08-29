В Челябинске суд отправил «врача-вампира» на принудительное лечение

Ленинский районный суд вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и направлении на принудительное лечение лжеврача Бориса Кондрашина, который 20 лет назад совершил ритуальное убийство одноклассника, а сейчас обвинялся в подделке документов и хранении наркотиков. Он был признан невменяемым, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными для отправки 36-летнего Бориса Кондрашина на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Он обвинялся в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ (хранение наркотических средств), ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года мужчина устроился на работу в городскую больницу на должность врача-терапевта, предоставив заведомо подложный документ о получении высшего медицинского образования. Во время обыска в квартире мужчины было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере. С момента задержания Бориса Кондрашина в конце января этого года он находился в следственном изоляторе. Уголовное дело было направлено в суд в апреле.

В 2000 году суд отправил Бориса Кондрашина, которому тогда было 16 лет, на принудительное лечение. Молодой человек убил, расчленил своего одноклассника и выпил его кровь. Тогда подросток считал себя вампиром и объяснил убийство совершением ритуала жертвоприношения.