ФСБ сообщила о задержании в Кабардино-Балкарии готовившего теракты боевика

Задержан подозреваемый в подготовке террористических актов в отношении госструктур на территории Кабардино-Балкарии, сообщили российским информагентствам в ФСБ. Задержанным оказался ранее судимый за терроризм житель республики.

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве, вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности»,— сообщила ФСБ (цитата по «Интерфаксу).

После силовики задержали ранее судимого за терроризм жителя республики, который был причастен к изготовлению найденных СВУ и закладке тайника. «Он был задержан на территории населенного пункта Нарткала и дал признательные показания о подготовке диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур»,— добавили в ФСБ.