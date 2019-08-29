В Лабинске под контролем приставов снесли магазин

В Лабинске в принудительном порядке снесли магазин по улице Егорова. Объект, как сообщают в УФССП по краю, был построен без разрешительных документов. Решение о демонтаже торгового павильона принял городской суд.

Тем не менее, по словам судебных приставов, хозяин торговой точки проигнорировал решение суда и не стал сносить магазин. Сотрудники исполнительного ведомства несколько раз взыскивали с него исполнительский сбор, а также привлекали к административной ответственности. Поскольку добровольно хозяин павильона не стал производить его демонтаж, под контролем судебных приставов и представителей городской администрации магазин снесли принудительно.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в этом году по решению суда снесли 33 торговых павильонов, которые были построены без разрешительных документов.

Василий Хитрых