Haier открыла в Набережных Челнах индустриальный парк на 12 заводов

Китайская корпорация Haier 28 августа открыла в Набережных Челнах на площади 127 га индустриальный парк, рассчитанный на 12 заводов по производству бытовой электроники с суммой планируемых инвестиций $1 млрд. В настоящее время инвестиции Haier в проект составили $314 млн, сообщила пресс-служба корпорации.

Первым резидентом индустриального парка стал завод стиральных машин Haier, также открывшийся в среду. В дальнейшем в парке предполагается создание производства морозильников, телевизоров, электрического кухонного оборудования, а также логистического комплекса и R&D центра (Research & Development, занимается исследованиями и разработками).

Согласно сообщению корпорации, на сегодняшний день на территории индустриального парка задействованы порядка 700 работников. С запуском всех производств численность персонала планируется довести до 10 тыс. человек.

В церемонии открытия парка и завода приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров корпорации Haier Чжан Жуйминь.

По сообщению пресс-службе президента Татарстана, первая очередь завода предполагает выпуск 500 тыс. стиральных машин в год. Затем планируется удвоение объема производства. На предприятии будет создано свыше 300 рабочих мест. Ранее сообщалось, что инвестиции в завод стиральных машин оцениваются в $50 млн.

В апреле 2016 года российская дочка Haier ООО «Хайер фридж рус» ввело в эксплуатацию завод холодильников в Набережных Челнах за $55 млн.

Полина Петрова "Ъ-Казань"