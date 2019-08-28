В Ростове-на-Дону сторонник ИГ получил десять лет строгого режима

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор 20-летнему уроженцу Ставропольского края Никите Сопыряеву, который обвинялся в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них два года осужденный должен отсидеть в тюрьме, сообщила пресс-служба суда.

В ходе судебного заседания подсудимый подтвердил, что в феврале 2019 года принес присягу на верность лидеру запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакру аль-Багдади, а свое добровольное вступление в ИГ он записал на смартфон, отправив видео в мессенджере Telegram неизвестному пользователю, говорится в информации.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону