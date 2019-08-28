Бабье лето в Москве начнется с похолодания

В Москву пришла прохлада: температура воздуха в ночь на четверг, 29 августа, может стать самой низкой за это лето, а в некоторых регионах европейской части России будут заморозки. Однако следом за этим начнется настоящее бабье лето.

Несмотря на небольшое похолодание, в среду, 28 августа, начинается так называемое молодое бабье лето, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Наступление молодого бабьего лета в этом году согласуется и с приметами, и даже со словарем Даля, и с нашими прогнозами. Вот в Центральном районе европейской части России начало бабьего лета приходится на 14 сентября. Но есть и такое понятие, как "молодое бабье лето", имеющее место с 28 августа, то есть с сегодняшнего дня, что, кстати говоря, мы и наблюдаем.

Бабье лето традиционно начинается с похолодания.

Вот и в Москве воздух не прогреется выше +15/+20 градусов. Ближайшей ночью, которая станет самой холодной, столбики термометров в столице опустятся до +6/+8 градусов. В Подмосковье — +3/+8. Днем в четверг в Москве в условиях малооблачной погоды воздух прогреется до +20/+22, по области +18/+23. В течение же ближайшей недели синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться антициклональной деятельностью, значит, ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны, ветер утихнет до штилевого. После непродолжительного похолодания в пятницу, субботу и воскресенье потепление будет только усиливаться. В выходные столбики термометров в дневные часы уже будут колебаться от +21 до +26 градусов, что соответствует июльской норме климата».

По словам синоптиков, начало следующей недели, когда в школах пройдет День знаний, будет такой же теплой. 2 сентября воздух днем прогреется до +25/+26 градусов.

Альбина Хазеева