Поток уральских туристов в Анталью вырос на 10%

Количество туристов Свердловской области, посетивших Анталью (Турция) летом 2019 года, выросло на 10% и достигло 204,2 тыс. человек. Как сообщил глава Уральской ассоциации туризма (УАТ) Денис Мальцев на пресс-конференции, эксперты прогнозируют конец всплеска по этому направлению в середине ноября.

«На втором месте – Симферополь, который с мая по август посетили 115 тыс. человек, далее следует Сочи с 101 тыс. человек. Также уральцы часто посещали Анапу (28 тыс. человек), Ларнаку (Кипр, 22 тыс. человек), Даламан (Турция, 21,1 тыс. человек) и другие направления»,— рассказал господин Мальцев.

Средний чек за путевку в Турцию составил 44,2 тыс. руб., в Тунис — 41,5 тыс. руб., Кипр — около 42 тыс. руб. «В эту стоимость включен авиаперелет на одного человека при двухместном размещении с завтраком»,— уточнил господин Мальцев. Около 59 тыс. руб. и 57 тыс. руб. туристы заплатили за путешествие в Грецию и Испанию соответственно, средний чек на внутрироссийские направления составил 22 тыс. руб.

Дарья Соколова