ТОСы настояли на обеспечении

Территориально-общественное само­управление в Новосибирской области развивается стремительными темпами. Только за последние два года их количество в регионе выросло в 6,5 раза. Депутаты Законодательного собрания назвали ТОСы одной из наиболее прогрессивных форм участия жителей в местном самоуправлении, позволяющей населению самостоятельно реализовывать общественные инициативы в улучшении качества жизни. Однако парламентарии отметили и ряд проблем, которые препятствуют ТОСам в полной мере выполнять свои задачи. В их числе и несовершенство российского законодательства, и отсутствие на уровне муниципальных образований необходимой базы нормативно-правовых актов, направленных на развитие ТОС. Отмечается также недостаток специалистов по социально-экономическому развитию микротерриторий, отсутствие прямого финансирования и необходимого взаимодействия среди самих органов территориального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Наиболее активный период развития этого инструмента самоуправления пришелся на 2000-е годы. Практику ТОС поддерживают и финансово обеспечивают посредством региональных госпрограмм и законов.

Самостоятельность по нормативу

Всего на сегодняшний день на территории Новосибирской области работают 715 органов ТОС. При этом самый большой состав в Новосибирске (141 совет, около 21 тыс. человек).

В сельской местности эта форма самоуправления также динамично развивается. Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, из более 600 ТОСов, которые появились в регионе за последние два года, 545 приходятся на сельские территории. 12 ТОСов создано в городе Искитиме, три — в городе Оби и один в наукограде Кольцово, еще около 40 ТОСов работают в Бердске.

ТОСы есть в каждом городском округе, в каждом муниципалитете региона. В правительстве Новосибирской области назвали форму этой самоорганизации долгосрочным явлением, а также институтом демократии.

Территориальное общественное самоуправление — одна из наиболее прогрессивных форм участия жителей в местном самоуправлении, позволяющая населению самостоятельно реализовывать собственные инициативы в организации общественной жизни, отметили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. За годы работы ТОСы показали свою эффективность и актуальность, прокомментировал в пятницу на второй научно-практической конференции ТОС, посвященной стратегии развития этой формы, спикер областного парламента Андрей Шимкив.

Территориальное общественное самоуправление можно рассматривать как «нулевой этаж» местного самоуправления, важный институт гражданского общества, уверена директор центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова, принявшая участие в конференции. «Это не просто механическое объединение жильцов одного дома или нескольких домов, а сообщество активных, небезразличных жителей, знакомых друг с другом, готовых вкладывать свои силы и время в развитие своей территории, тем самым создавая сообща благоприятную среду в месте своего проживания для себя и своих детей»,— отметила она.

Между тем эффективность деятельности территориального общественного самоуправления недостаточна, считают сами активисты. По их мнению, необходимо разграничение полномочий между органами местного самоуправления и ТОСами и наделение органов ТОС большей компетенцией. «В законодательном пространстве такой субъект, как „территориальное общественное самоуправление“, правовой определенностью в настоящее время не располагает. Опыт развития территориального общественного само­управления в Новосибирске показывает, что сегодня на государственном и региональном уровне назрела необходимость доработать законодательную базу, привести ее в соответствие реалиям развития ТОС»,— подчеркнули участники конференции в Новосибирске.

Сегодня правовую основу организации и осуществления территориального общественного самоуправления составляют Федеральный закон №131-ФЗ, принимаемые на его основе уставы муниципальных образований и нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В случае регистрации ТОСа в качестве юридического лица его деятельность регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами федерального уровня. То есть органы территориального общественного самоуправления не входят в систему органов местного самоуправления.

В зависимости от финансов

Главным препятствием на пути развития территориального общественного самоуправления является отсутствие механизмов прямого доступа ТОСа к бюджетным средствам, уверены активисты территориального общественного самоуправления.

В настоящее время ТОСы на территории Новосибирской области получают финансовую поддержку на реализацию своего проекта в рамках муниципальной программы развития территориального общественного самоуправления, которая сегодня действует во всех районах и городских округах.

В прошлом году 227 ТОСов при поддержке областного и местного бюджетов смогли реализовать 236 проектов. Общая сумма затрат составила 28 млн руб. В том числе 20 млн руб., выделенные из областного бюджета Новосибирской области, были потрачены на поддержку проектов 197 вновь созданных ТОСов. В основном эти проекты направлены на создание благоприятной среды проживания: благоустройство дворов, скверов и зон отдыха в микрорайонах, создание спортивных площадок и игровых комплексов для детей.

В то же время заработную плату активисты не получают. Боле того, опасаются, что не будет и системы премирования через муниципалитет по итогам года, а также грантов.

Необходимо продумать вопрос ежемесячного материального стимулирования председателей ТОСов со стороны муниципалитетов, считает депутат Законодательного собрания Дмитрий Козловский, активно работающий с органами территориального общественного самоуправления. «Всегда называю тосовцев „сибирскими волонтерами“. Кто как не они знают состояние кровли, какую площадку сделать во дворе для детворы или как лучше организовать вывоз мусора — все, чем живет дом. У нас случается иногда, собственные дети не приходят к старикам-родителям, а активисты общественного само­управления организуют и праздники, и чествование ветеранов, и просто зайдут по-соседски навестить стариков. Не говорю про субботники, на которые выходят десятки жителей, благоустраивая свой двор, или про работу ТОСов с летними трудовыми отрядами во время летних каникул — настоящий пример трудового воспитания, урок хозяйского отношения к своему двору».

По словам законодателя, деятельность ТОСов — это еще один способ привлечь на территорию дополнительные средства — через гранты, реализацию проектов, наказов избирателей. Тем не менее Дмитрий Козловский считает, что назрел вопрос финансирования деятельности ТОСов. «Сегодня средства, которые они получают, чисто символические. Особенно в сравнении с тем, какую важную роль они выполняют, являясь важнейшим партнером власти в позитивных преобразованиях на своей территории»,— подчеркнул депутат.

В необходимости конкретизации полномочий местного самоуправления уверен депутат Вадим Агеенко: «Под полномочия органов местного самоуправления, которые есть, не хватает денег, а власть без денег не бывает, управлять без денег нельзя! Посмотрите, что мы имеем: явка на выборы президента РФ большая, на выборах в Госдуму — большая, а на местном уровне — 25–32%. На Западе по-другому: там на выборах местных органов власти явка до 60–70%, потому что от местного уровня зависит решение самых важных для людей проблем».

Депутат Законодательного собрания Алексей Александров поднял еще одну, крайне важную в плане эффективности деятельности ТОС проблему — необходимость деполитизации отношений местной власти и общественников. «К сожалению, у нас каждый руководитель муниципалитета хочет, чтобы ТОСы влились в его политическую структуру. Знаю примеры, когда „чужим“ под благовидными предлогами отказывали в получении грантов. Такого не должно быть. На территории ТОСа живут люди различных политических пристрастий и недопустимо делить всех на „своих“ и „чужих“».

По мнению председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива, вопросы территориального самоуправления, которые обсуждали в Новосибирске, не менее важны для сельских территорий области: «Именно с подачи местных жителей, актива ТОСов и при их настойчивости были сформированы наказы депутатам Законодательного собрания. Кому как не самим жителям знать, что нужно на территории в первую очередь — отсыпать дорогу, сделать детскую площадку или отремонтировать клуб. Судя по состоявшейся дискуссии, общественное самоуправление дозрело до необходимости привести нормативно правовую базу в соответствие с новым уровнем деятельности ТОСов. Только не хотелось бы, чтобы некие нормативы ограничили энтузиазм общественников или стали тормозом для реализации инициативы на местах»,— подчеркнул спикер Законодательного собрания.

Светлана Донская