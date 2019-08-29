Автовладельцы выехали в массы

По данным агентства «Автостат-Инфо», за шесть месяцев 2019 года общероссийский авторынок упал на 3,6%. Оптимистичнее выглядит ситуация в СФО — рост продаж новых автомобилей в округе составил 5,5% («Автостат-Инфо»). В Новосибирской области, по данным агентства «Автостат», продажи автодилеров выросли на 6,6%. Участники рынка позитивно оценивают роль программ поддержки льготного автокредитования в стимулировании продаж. Независимые эксперты отмечают временный и локальный эффект действия программ и прогнозируют дальнейшее сокращение рынка.



В числе главных тенденций года — успешные продажи в сегменте массовых брендов, здесь лидируют Lada, KIA и Hyundai. Эти марки продолжают наращивать продажи за счет доступных цен на востребованные модели автомобилей, большинство из которых попадают под условия программ льготного кредитования с господдержкой.

С 1 марта 2019 года Минпромторг России возобновил прошлогодние программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На их реализацию правительство выделило 3 млрд руб. По условиям программы, на помощь государства могут рассчитывать те, кто покупает первый легковой транспорт, или семьи с двумя и более детьми. Эти категории граждан получили право на скидку в 10% при покупке у дилера машины в кредит.

Условия изменились

По сравнению с прошлым годом в 2019-м условия программ изменились. Льготное кредитование стало возможным только для автомобилей, произведенных в России, стоимость которых не превышает 1 млн руб., тогда как ранее (в 2018 году) речь шла о цене в 1,45 млн руб.

Изменение условий действия программ льготного кредитования привело к сокращению списка моделей машин, участвующих в программах. Под их действие в текущем году не попали популярные у сибиряков модели Toyota: кроссовер RAV4 и седан Camry, а также кроссовер Mitsubishi Outlander, которые стоят больше 1 млн руб.

По данным аналитического агентства «Автостат», в список автомобилей, попадающих под действие программ льготного автокредитования, вошли модели: KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Nissan Terrano, Volkswagen Polo. В список попали также Ford Fiesta и Ford Focus, однако их продажи в 2019 году постепенно прекратились в связи с закрытием заводов Ford в России.

Также требованиям госпрограмм льготного автокредитования соответствуют все производимые в России модели Lada (кроме дорогой спортивной версии Vesta), Chevrolet-Niva, УАЗ, Datsun и Renault (за исключением комплектаций дороже 1 млн руб.). Чиновники Минпромторга в начале марта 2019 года пояснили СМИ свою позицию: снижение максимальной планки условий программы до 1 млн руб. позволит сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей. Однако в Москве не учли спе­ци­фику регионов. Например, в Новосибирской области Toyota Camry регулярно присутствует в топе продаж новых автомобилей. Кроссовер Toyota RAV4 на протяжении минимум последних 10 лет входил в десятку самых популярных автомобилей в регионе. По данным новосибирского официального дилера Toyota, сейчас цены на новые Camry и RAV4 стартуют с 1,5 млн руб.

Автопроизводители компенсируют потерю возможности участия в госпрограмме льготного кредитования помощью кэптивных банков.

Так, АО «МС банк рус» совместно с официальным дистрибутером автомобилей Mitsubishi в России во втором квартале 2019 года объявило об усилении специальных условий кредитования и запуске кредитного предложения «0% на 3 года» на Mitsubishi Outlander (при первоначальном взносе от 20%). Сейчас АО «Тойота банк» предлагает условия кредитования для новых автомобилей Toyota RAV4 со ставкой от 4%.

Решили продлить

В конце мая 2019 года исчерпавшие выделенные ресурсы госпрограммы поддержки льготного автокредитования были прекращены. Но уже в конце июня их действие решили снова возобновить с целью стимулирования рынка. Это произошло 26 июня после встречи главы правительства РФ Дмитрия Медведева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Как уточнил Денис Мантуров, на льготное кредитование в этот раз было выделено дополнительно 6 млрд руб.

Судя по итогам продаж новых автомобилей за первые шесть месяцев 2019 года, госпрограммы льготного кредитования способствовали поддержке рынка. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в Новосибирской области он вырос на 6,6%. Если в прошлом году в регионе было продано 8 тыс. машин, то за этот же период текущего года было реализовано 8,5 тыс. машин.

Топ-10: сибирский характер

Продажи новых автомобилей в Новосибирской области по итогам первого полугодия в целом соответствуют общероссийской тенденции: в рейтинге лидирует «АвтоВАЗ» и альянс Renault, Nissan и Mitsubishi. В список самых востребованных автомобилей наряду с массовыми брендами попали премиальный Lexus и седан бизнес-класса Toyota Camry.

В частности, возглавила топ-10 продаж в сегменте автомобильных брендов в Новосибирской области, по версии «Автостат» за первое полугодие 2019 года, отечественная компания «АвтоВАЗ». Продажи автомобилей этого концерна выросли в регионе на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За «АвтоВАЗом» следуют два корейских автопроизводителя: Hyundai (рост 11,1%) и Kia (рост 43,8%).

На почетном четвертом месте расположилась Toyota, показав рост продаж +11,6%. Замыкает престижную пятерку лидеров Renault (рост 14,3%). Далее по убывающей следуют Nissan (падение продаж 17,3%) и Skoda (рост продаж 48,3%). На восьмом месте Volkswagen, ушедший в минус на 21,7%. На девятом месте — премиальный Lexus с ростом продаж 22,5%. И замыкает топ-10 марка Chevrolet с падением продаж на 12,5%.

В отличие от общероссийского рейтинга в разрезе конкретных моделей машин, где тотально лидирует Lada Granta, в Новосибирской области топ-10 возглавляет Kia Rio с ростом продаж 56,3%. Второе место у Lada Granta (плюс 81%). На третьем месте — Hyundai Solaris (плюс 20,2%). Четвертую и пятую позиции занимают, соответственно, Hyundai Creta (+14,9%) и Lada Vesta (+26,7%). На шестом месте — Renault Logan (+42,4%).

Под номером семь в рейтинге уверенно держится бизнес-седан Toyota Camry с ростом продаж 53,3%. На восьмом месте Skoda Rapid (+43,8%), девятое место у Chevrolet-Niva (минус 10,9%). С падением продаж на 2,5%, но все же в топ-10 рейтинг замыкает Lada 4X4.

Рост продаж в большинстве случаев показывают бюджетные модели, спрос на которые был простимулирован с помощью госпрограмм льготного кредитования: Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Skoda Rapid. Присутствие в рейтинге бизнес-седана Toyota Camry можно объяснить специальной программой кэптивного банка марки и субъективным пристрастием сибиряков к этой модели еще со времен массового ввоза в регион японских машин с правым расположением руля.

Оценка экспертов

Участники рынка и эксперты в целом позитивно оценивают действие программ льготного автокредитования на федеральном и региональном уровнях.

«Мы довольны тем, как работает программа, — для наших клиентов это существенная поддержка при покупке»,— рассказала PR-менеджер Datsun Россия Мария Газизова.

Действие программ положительно оценивают и в сибирских регионах. «В нашем холдинге эти программы действуют по направлению марки УАЗ («УАЗ центр»), ранее программы работали и по марке Ford («Форд центр Сибирь»). Они позитивно отражаются на продажах, стимулируют их, способствуют росту. Также программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“ поддерживают и самого производителя автомобилей»,— говорит руководитель отдела маркетинга группы компаний «Автолига» Юлия Крылова (официальный дилер УАЗ, Ford, Peugeot, Citroen, FAW, Isuzu в Новосибирске).

Независимые эксперты дают сдержанную оценку действию гос­программ льготного автокредитования. Аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов считает, что возобновление с июля программ господдержки — позитивный фактор для рынка, но говорить о том, что они помогут выйти ему «в плюс», вряд ли стоит.

«Скорее всего, они не позволят рынку уйти в более глубокое падение. Все-таки программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“ рассчитаны на массовый сегмент, да и то в пределах 1 млн руб. (максимальная стоимость машины), а значит, ограничена покупательская аудитория, которая к тому же в нынешних реалиях имеет невысокую платежеспособность. Те, кто собирается воспользоваться этими программами, фактически могут получить 10%-ную скидку при покупке нового автомобиля (в ДФО — 25%), но при этом надо помнить, что выбор моделей будет заметно ограничен».

Директор макрорегиона Сибирь Сетелем Банка Максим Гнилицкий со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй отметил, что с начала года в Сибири выдано почти 40 тыс. автокредитов на общую сумму 24,9 млрд руб., что на 50,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сумме рост составил 32,3%. По мнению Максима Гнилицкого, основные драйверы роста кредитной доли — государственная программа льготного автокредитования, стабильно обеспечивающая спрос на приобретение автомобилей, а также кредитные предложения от производителей.

Управляющий Новосибирским филиалом Росгосстрах Банка Андрей Кудренко в числе главных факторов рынка называет государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Однако, по его мнению, против рынка играет «растущий уровень кредитной нагрузки на население, а также падение реальных доходов». По данным Росстата, в 2018 году реальные доходы россиян упали на 0,2%, а по итогам последних пяти лет люди стали беднее на 12%.

Вероятно, госпрограммы льготного кредитования лишь в локальных точках страны помогут авторынку временно уйти в плюсы, но в целом он продолжит падение. По данным отчета «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), по итогам семи месяцев 2019 года авторынок упал на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, «поводов для оптимизма почти нет — ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше».

Михаил Фокин